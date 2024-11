«In questi giorni il Governo ha deciso di stanziare altri 54 miliardi per finanziare una vasta serie di opere sull’infrastruttura ferroviaria italiana e in attesa del “Documento strategico della mobilità ferroviaria” che riassumerà la strategia del post Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, nel relativo piano quinquennale, ad opera del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, è necessario mettere in campo una riflessione politica» dichiara in una nota Pantaleone Telemaco Pedace, leader del gruppo politico crotonese “ConSenso” e ispiratore della lista “Provincia Futura” presentatasi nell’ultima elezione pitagorica di secondo livello a sostegno di Sergio Ferrari.



«Occorre che l’intera popolazione della fascia jonica conosca quali saranno le iniziative della rappresentanza istituzionale in merito e se intendano (e come) porre azioni in merito nelle commissioni parlamentari competenti rispetto alla predisposizione di questa strategia complessiva e a quest’ulteriore e imponente mole di risorse previste dal Governo» - continua Pedace - «Elettrificazione ed ammodernamento della rete ferroviaria jonica, e relative diramazioni previste per le aree interne, non possono restare fuori da questa rafforzamento e modernizzazione che, altrimenti, concorrerebbe ad un ulteriore depauperamento del territorio».

«Ed è per queste ragioni – conclude - che mi rivolgo a tutta la deputazione Regionale e nazionale, affinchè questa ottima opportunità si trasformi in atti concreti. Occorre farlo senza distinzione alcuna né di schieramento né di appartenenza politica. Serve far sentire alta e forte la voce di chi oggi è rappresentante delle istanze e degli interessi delle popolazioni joniche che per molto, troppo tempo, sono rimaste inascoltate e non tenute in nessuna considerazione»