L'appuntamento prevede i contributi di una equipe formata da psicologi, infermieri ed ostetriche. Ecco come partecipare

È il momento in cui si è più o meno a metà dell’opera, quando l’attesa e le emozioni si fanno ancora più forti come quei piedini che scalciano nella pancia e si comincia a preparare tutto l’occorrente per l’evento della nascita. Dalla 23esima settimana, al sesto mese di gravidanza, ecco quando affacciarsi sul percorso di accompagnamento alla nascita Genitori si diventa. La 13esima edizione di Genitori si diventa, la prima del 2022, partirà da sabato 29 gennaio.

È quanto fanno sapere dal reparto di ostetricia e ginecologia della sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti, Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e psicoterapeuta e l’ostetrica Carla Zupo, esprimendo soddisfazione con il management aziendale per la sensibilità e la consapevolezza registrata nelle future mamme e papà. I dettagli contenuti in una nota stampa.

L’obiettivo è quello di imparare ad ascoltare il proprio corpo e a gestire le emozioni nuove condivise dalla coppia nel momento in cui si scopre di aspettare un figlio. Le iscrizioni a Genitori si diventa scadono giovedì 27. Per partecipare occorre scrivere a percorsodiaccompagnamento@igrecospedali.it. Una volta inviata la mail di prenotazione le partecipanti riceveranno il modello di autorizzazione al consenso dei dati personali, da compilare e restituire firmato con le indicazioni sul pagamento.

I temi saranno affrontati con l’equipe formata da psicologi, infermiere ed ostetriche, nel percorso incentrato su dialogo, confronto ed ascolto, nel corso degli appuntamenti che avranno una durata di circa due ore e che si terranno sulla piattaforma online Zoom. Ecco, quali sono: Quando le mamme si ascoltano (psicologa psicoterapeuta); Perineo e respiro (ostetrica); Movimento e rilassamento (ostetrica); Diventare papà: questione di pancia? (psicologa-psicoterapeuta; Genitori in contatto (ostetrica e Infermiera Pediatrica); Il triangolo si.. l’avevamo considerato?! (psicologa psicoterapeuta); Travaglio: come affrontarlo (ostetrica).