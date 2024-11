«Nelle condizioni non facili in cui si trova la nostra sanità, a volte per sopperire a determinate situazioni subentra la grande generosità degli operatori sanitari. È il caso di quanto avvenuto recentemente all'ospedale di Tropea». Lo scrive in una nota stampa il consigliere regionale Michele Comito che, in una nota, intende sottolineare «una vicenda che rende onore al protagonista. In questo caso, si tratta del dottore Antonio Talesa, dirigente del dipartimento regionale di Emergenza/Urgenza per la Calabria centrale».

«Alcuni giorni fa - aggiunge Comito che è medico cardiologo - Talesa, pur tra i tanti impegni professionali che ben possiamo immaginare, ha deciso di farsi avanti in prima persona per consentire che all'ospedale di Tropea riprendessero le cure oncologiche, purtroppo momentaneamente sospese per carenza di personale medico di Anestesia. Mi è sembrato doveroso rendere merito pubblicamente ad un collega valoroso, mi piace dire della 'vecchia guardia', che con grande spirito di servizio, senso del dovere e generosità verso il prossimo, si è fatto avanti ed ha permesso la ripresa delle attività di Oncologia». «A lui, dunque, rivolgo gli attestati di stima e ringraziamento - sostiene ancora il consigliere regionale - che mi sono giunti da alcuni pazienti di quel reparto, conscio del fatto che il lavoro da fare sul fronte del risanamento della sanità è tanto, ma allo stesso tempo confortato nel sapere che tra i corridoi dei nostri ospedali c'è ancora tanta gente come Antonio Talesa disposta a dare sempre di più».