Prosegue lo sviluppo dell’Harmonic Innovation Hub, spazio totale per l’innovazione - in via di realizzazione - sviluppato su iniziativa di Entopan per essere al servizio dei fabbisogni di transizione e crescita sostenibile dell’Italia e della macroarea del Mediterraneo e del Medio-Oriente. Mentre avanzano nel rispetto del cronoprogramma i lavori di preparazione del building di 20mila mq coperti ed altrettanti scoperti, che a Tiriolo (Catanzaro) ospiterà l’hub operativo nel secondo semestre del 2023, il progetto si arricchisce di un ulteriore partner strutturale attraverso il perfezionamento di un accordo strategico con Plug and Play, piattaforma di Open Innovation con un network di più di 530 Corporate partner e oltre 2500 startups accelerate solo nel 2021. L’accordo definisce una partnership pluriennale tra Harmonic Innovation Hub e Plug and Play, trovando in Italia, e in particolare in Calabria, il progetto a cui affiancarsi. Plug and Play troverà nell’attività dell’Harmonic Innovation Hub opportunità di crescita nell’area del Mediterraneo per le start up parte del proprio ecosistema. Nel contempo, Plug and Play, arricchirà il deal flow world-wide dell’ecosistema ed offrirà opportunità di crescita e connessione internazionale alle start up e ai player italiani presenti nell’hub ed operativi nei cinque settori verticali di specializzazione.

Le dichiarazioni di Andrea Zorzetto

Andrea Zorzetto, Managing Partner di Plug and Play Italy dichiara: «Abbiamo subito condiviso la visione di creare un ecosistema di startup in Calabria tramite l’Harmonic Innovation Hub. Il talento è democratico, distribuito ovunque, ma le opportunità non lo sono - per questo costruire l’ecosistema è fondamentale e serve questo tipo di ambizione che il progetto dell’Harmonic Innovation Hub ben esprime. Siamo felicissimi di sbarcare nel sud Italia per portarci la mentalità della Silicon Valley e rafforzare le connessioni con i maggiori ecosistemi esteri. Questo si inserisce nel progetto più ampio che abbiamo per l’area mediterranea, avendo attività in Spagna, Francia, Turchia, Marocco e, da quest’anno anche in Egitto. Seguo personalmente le nostre attività in Nord Africa da inizio di quest’anno e vedo molte possibilità di collaborazione con la Calabria, ed è per questo che la partnership con Harmonic Innovation Hub è particolarmente strategica».

Il commento di Francesco Cicione

«Il nostro progetto - ha commentato Francesco Cicione, presidente di Entopan - nasce con una prospettiva internazionale. Concentrare in uno spazio totale per l’innovazione - aperto e collaborativo rispetto ad altre iniziative di sistema - le migliori eccellenze dell’innovazione è il presupposto per abilitare salti di scala nella costruzione di nuove e concrete ontologie di futuro. L’esperienza e gli importanti risultati raggiunti da Plug and Play, con 28 startup divenute unicorni di cui 12 solo nell’ultimo anno, ci permetteranno di dare ulteriore slancio alla crescita delle realtà che faranno parte del nostro ecosistema, confermando quanto l’impegno anche di realtà private sia fondamentale per un nuovo sviluppo dell’intera area Mediterranea. Siamo grati e felici di questa partnership che viviamo come un dono per il nostro territorio a dimostrazione che con la forza delle sole buone idee è possibile valorizzare le potenzialità strategiche del Mezzogiorno attirando grandi investitori, grandi centri di competenze e grandi player industriali contribuendo alla costruzione di reti lunghe di collaborazione ed alla implementazione di una biodiversità culturale, sociale ed imprenditoriale che potrà produrre crescita civile, sviluppo e legalità in coerenza con l’impegno e lo sforzo di riflessione etico e teorico che da sempre anima la nostra comunità. Valori che speriamo potranno rendere il nostro Harmonic Innovation Hub un punto di riferimento per l’evoluzione tecnologica e sociale al servizio di un’altra positiva esperienza di futuro. La Calabria può e deve diventare attrattiva per i grandi investitori internazionali. Coniugando legalità e sviluppo, valorizzando la sue centralità mediterranea ed il suo capitale umano, consolidando una biodiversità imprenditoriale capace di diventare anche biodiversità culturale e sociale. L’Harmonic Innovation Hub vuole dare il suo piccolo contributo in questa nuova prospettiva».