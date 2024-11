Anche il 2024 di Isola Capo Rizzuto si tinge di blu con il riconoscimento del vessillo nazionale più importante in chiave turistica, di servizi e qualità. Per il terzo anno consecutivo la cittadina del Crotonese è bandiera blu. La conferma è arrivata oggi, durante la cerimonia di consegna che si è tenuta a Roma, alla presenza del sindaco Maria Grazia Vittimberga, del vice Andrea Liò e dell’assessore Gaetano Muto, dopo l’invito arrivato nei giorni scorsi.

Soddisfatto il primo cittadino: «La bandiera blu ci gratifica molto perché prima di tutto è la conferma di un percorso virtuoso iniziato tre anni fa e che sta migliorando negli anni, tutti dobbiamo sentirci in dovere di migliorare la qualità dell’ambiente. Si tratta di un lavoro importante che comincia già dal giorno successivo all’assegnazione in vista del prossimo anno e per questo ringrazio il vice sindaco Andrea Liò per l’impegno e gli uffici comunali per l’attività e la pazienza». Soddisfatto anche il vice sindaco: «Ringrazio anche io gli uffici comunali per il grande lavoro, la bandiera blu è anche un’importante vetrina di promozione turistica come abbiamo visto in questi anni e perciò è importante confermarci ogni anno. Oggi ci godiamo questo traguardo per il quarto anno consecutivo, da domani iniziamo a lavorare per l’anno prossimo».