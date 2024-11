Il presidente di Uniarco Scalise: «È il compimento di un percorso, iniziato anni addietro, per portare finalmente qui un istituto universitario». Al via la programmazione di nuovi corsi

Prima sessione di laurea alla Scuola Superiore per Mediatori linguistici città di Lamezia Terme.

«È un evento storico per la città – commenta con giusto orgoglio il presidente di Uniarco srl, Daniele Gregorio Scalise – perché la prima sessione di lauree che si è tenuta sabato 28 nell’Aula Magna della Scuola per Mediatori Linguistici Mediatori Linguistici è il compimento di un percorso, iniziato anni addietro, per portare, finalmente, a Lamezia Terme un istituto universitario».

Altrettanta soddisfazione esprime Michelangelo Cardamone, presidente regionale dell’ente Ersaf che ha recentemente acquisito la maggioranza delle quote dell’ente gestore della Ssml, e l’architetto Mario Perri socio della Universo srl.

L’acquisizione della maggioranza dell’ente gestore della Ssml, a seguito dell’avvio di una collaborazione a livello nazionale fra Ersaf ed Es.A.Ar.Co., è finalizzato alla massima valorizzazione dell’Istituto di Lamezia con la programmazione di nuovi indirizzi di laurea e corsi di formazione ed aggiornamento utili per trovare lavoro sia nel pubblico impiego, attraverso il miglioramento della posizione nelle graduatorie docenti e personale Ata, sia nel privato.

Michele Monaco, coordinatore nazionale dei poli di Ricerca e Studi Universitari, dalla sede di Roma afferma che l’esperienza di Ersaf nel campo della formazione e dei corsi universitari sarà determinante per l’affermazione della Ssml Città di Lamezia nel panorama formativo nazionale poiché alcuni degli indirizzi di laurea in Mediazione linguistica, studiati per creare figure professionali delle quali c’è assoluta carenza, saranno unici in Italia.

Presso l’Istituto di via Po sarà possibile iscriversi e frequentare i corsi della Ssml ed anche usufruire di tutta l’offerta formativa relativa al mondo della scuola, che Ersaf propone da anni in tutta Italia.