«Provate a fare una passeggiata a Trebisacce nei vostri fine settimana. Qualcuno proverà puntualmente a sussurrarvi il refrain: "Il Movimento 5 Stelle è morto, non esistete più". La mia risposta? "Vi piacerebbe!"».

Lo afferma Maristella La Manna, dei “Fattivi” M5S Calabria/Alto Ionio.

«Sì, sono convinta – continua – che piacerebbe a tutta la vecchia politica votoscambista che l'unica forza politica progressista e onesta di questo Paese, una forza di Governo che detiene dal 2018 la maggioranza relativa in Parlamento, non avesse più niente da dire in Calabria e soprattutto nell'Alto Ionio cosentino. Mi spiace deludervi, ma il M5S non è solo la Fase 1 del Reddito di cittadinanza (p.s. siamo, per altro, già da mesi nella Fase 2). Il Movimento 5 Stelle è quello che ha approvato, ad esempio, 40 leggi in 20 mesi, che ha gestito l'emergenza Covid e che sta facendo rialzare un Paese in crisi. Comprendo che l'isolamento geografico non abbia, spesso, favorito la circolazione delle informazioni (e soprattutto di informazioni corrette) sull'operato del M5S. Comprendo che in una Regione che conta il 56% di astensionismo, non ci sia molto interesse per la politica. Tuttavia, come la questione vitalizi e le recenti indagini su scala regionale ci stanno dimostrando, il menefreghismo e l'apatia conducono verso una sola strada: il baratro. Ecco perché sono a presentarvi quel Movimento 5 Stelle che forse sul nostro territorio non abbiamo ancora mai visto: quello operativo, quello dei "FattiVi"».

«Chi siamo? Un gruppo di attivisti di tutta la Calabria che, fin dalla recente competizione elettorale regionale – aggiunge –, ha deciso di mettere le proposte della Calabria onesta, competente e trasparente al servizio della politica. Perché, altra cosa probabilmente per tanti sconvolgente, la politica la si fa tutti i giorni. Perché la propria terra la si vive tutti i giorni e non solo prima delle elezioni, quando personaggi spesso mai visti vengono a fare le loro passerelle sul nostro territorio. Vi invitiamo, pertanto, ad uscire dall'isolamento e a partecipare fattivamente ai Tavoli Tematici regionali che attualmente si riuniscono sulle "Stanze" Messenger di Facebook (causa Covid, successivamente si torneranno a riunire in presenza), sulle questioni di maggiore interesse per la Calabria: Ambiente, Turismo, Agricoltura e Pesca, Disabilità, Scuola, etc».

«Ogni tavolo – spiega ancora – lavora con un coordinamento semestrale su una scaletta di obiettivi da raggiungere e si prefigge di presentare le proprie risultanze a chi governa la nostra Regione o di applicarle, in ogni caso, sui nostri territori. Troppo spesso l'Alto Ionio è rimasto fuori dai processi decisionali, troppo spesso, parafrasando Carlo Levi, "Cristo si è fermato a Sibari". Questa è l'occasione che noi tutti abbiamo per portare avanti le nostre idee, senza pregiudizio alcuno, sin dove avvengono i processi decisionali. Per essere "FattiVi", appunto, e non più apatici o demotivati. Cerchiamo le migliori idee dell'Alto Ionio e PER l'Alto Ionio e le Calabria intera. Per maggiori informazioni, vi invito a seguire la pagina Facebook "Fattivi M5S Calabria"».

«Sono inoltre disponibile – conclude – a incontrare personalmente a Trebisacce, ogni sabato o domenica, chiunque sia interessato a partecipare. Appena il Covid ce lo consentirà, saranno numerose le iniziative pentastellate che interesseranno l'Alto Ionio e saremo felici di coinvolgere più persone "fattive" possibili. A riveder le stelle».