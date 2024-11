«Ieri, un lavoratore, Francesco Ventura, originario di Isola Capo Rizzuto è morto tragicamente sul lavoro. Era alle dipendenze di una ditta che lavora sulla linea ferroviaria Jonica. È deceduto tragicamente negli ingranaggi di un macchinario. Non è possibile che accada ancora questo, che ancora si possa morire così, di lavoro. Chiediamo che si faccia piena luce e che la Magistratura accerti le responsabilità». Lo riferisce in un post social Angelo Sposato, segretario Cgil Calabria.

Per l’esponente della sigla sindacale: «Si rende immediatamente necessaria un’azione incisiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I piani di sicurezza non possono rimanere solo sulla carta e non applicati. La politica del massimo ribasso nei subappalti – rimarca - rende il lavoratore l’anello più debole di una catena perversa che ne mette a rischio la sicurezza e la vita. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco».