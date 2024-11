“Ho inviato stamane al presidente Oliverio un’interrogazione sull’ospedale Chidichimo di Trebisacce”

“Ho inviato stamane al presidente Oliverio un’interrogazione sull’ospedale Chidichimo di Trebisacce”. Così il consigliere Bevacqua, il quale prosegue sottolineando che “ a fronte della sentenza del Consiglio di Stato del 27 aprile 2015 e del Decreto 30 del Commissario Scura del 3 marzo scorso, nulla si è manifestato per procedere alla riapertura dell’Ospedale di zona disagiata, per il quale il decreto commissariale prevede 58 posti-letto, unitamente a 11 posti-letto di lungodegenza e una dotazione minima di 15-20 medici ospedalieri, nonché la possibilità di un ambulatorio ospedaliero di Oncologia”. “In particolare – continua Bevacqua – sono già trascorsi i 90 giorni per la produzione di eventuali rilievi e osservazioni da parte dell’ASP di Cosenza, perdurando una evidente situazione di stallo che diventa sempre più grave, anche in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva e il conseguente aumento del possibile bacino di utenza della struttura”. “Pertanto – conclude Bevacqua - chiedo al presidente della Giunta di sapere quali siano le iniziative che l’Esecutivo Regionale e il Dipartimento Salute hanno intrapreso e intendono intraprendere per sollecitare l’apertura dell’ospedale in oggetto, chiarendo, in particolare, le azioni prodotte in merito dalla direzione dell’ASP di Cosenza”.?