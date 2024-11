Nei giorni scorsi, alla presenza del direttivo dell’Italia del Meridione, Sabrina Pacenza (coordinatrice regionale IdM donne), ha nominato la responsabile per la provincia di Cosenza del movimento femminile: è Paola Rodilosso, giovane ingegnere ambientale, esperta in architettura ecosostenibile ed energie rinnovabili, residente a Cosenza e attualmente impegnata nell’insegnamento di Chimica e Fisica nel campo dell'obbligo formativo

Nei giorni scorsi, alla presenza del direttivo dell’Italia del Meridione, Sabrina Pacenza (coordinatrice regionale IdM donne), ha nominato la responsabile per la provincia di Cosenza del movimento femminile: è Paola Rodilosso, giovane ingegnere ambientale, esperta in architettura ecosostenibile ed energie rinnovabili, residente a Cosenza e attualmente impegnata nell’insegnamento di Chimica e Fisica nel campo dell'obbligo formativo.



“Il nuovo coordinamento - afferma Sabrina Pacenza - si pone l’obiettivo di promuovere iniziative volte a stimolare gli interessi e valorizzare le capacità dei cittadini, la realizzazione di sinergie tra settori diversi che possano favorire lo sviluppo di pensiero e di azione politica. La Politica dovrebbe riappropriarsi del proprio ruolo e tendere al miglioramento della qualità della vita. Questo orientamento non può che guardare alla ricerca di esperienze nuove, che possono fornire ai cittadini maggiori strumenti di arricchimento, cultura e confronto. Sono convinta che il lavoro che sul territorio svolgerà l’Ing. Rodilosso sarà costruttivo ed efficace. Il suo contributo sarà decisivo per il grande impegno che l’Italia del Meridione si è assunto nella nostra regione. L’organizzazione sul territorio deve essere minuziosa e ogni provincia avrà la sua rappresentanza. Da amministratrice del Comune di Castrolibero ho potuto constatare personalmente il valore aggiunto che le donne determinano nella buona azione amministrativa e quanto importante sia il loro lavoro e intervento nelle politiche di genere, per questo sono certa che Paola Rodilosso, grazie alle sue capacità e alle esperienze maturate soprattutto nel mondo della scuola, saprà fornire un contributo di grande rilevanza per la crescita del movimento a Cosenza ed in Calabria.”