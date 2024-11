Il tenente di vascello Giuseppe Castronovo è il nuovo comandante del porto di Cetraro. Si è svolta nella giornata odierna la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne nella sede dell’ufficio circondariale marittimo. Castronovo ha preso il posto del tenente di vascello Alfonso Luca Migliore destinato presso la Direzione marittima di Bari. Nel corso della cerimonia è stata pronunciata la tradizionale formula di riconoscimento del comandante Castronovo, pilota di elicotteri AW139 della Guardia Costiera, che è dunque ufficialmente il nuovo comandante. Arriva dalla Base Aeromobili di Pescara, dove ha prestato servizio per più di 4 anni ma è siciliano d’origine.

Il comandante Migliore ha ringraziato tutto il suo equipaggio per essergli stato accanto in questi due anni, ha rivolto dei cordiali saluti a tutte le istituzioni con cui ha collaborato e ha sottolineato come quest’esperienza lo abbia segnato positivamente sia a livello professionale che personale. Il nuovo comandante da parte sua ha ringraziato il comando generale per averlo designato al Comando dell’ufficio circondariale marittimo dichiarandosi fin da subito pronto per il nuovo incarico. La cerimonia è stata presieduta dal Capo del Compartimento di Vibo Valentia, il capitano di Fregata Luigi Spalluto.