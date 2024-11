Il segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno esprime la solidarietà ai dipendenti delle province di Crotone e Vibo Valentia, e l'auspicio che la situazione sia risolta definitivamente.

Le proteste dei dipendenti delle Province di Crotone e Vibo Valentia sono continue negli ultimi giorni. I due enti sono in grave difficoltà economica e da tempo i dipendenti non percepiscono lo stipendio. Drammatica la situazione a Vibo Valentia, dove i lavoratori hanno più volte chiuso l'ingresso della Provincia, hanno occupato la banca, incontrato il prefetto. Una lotta che continuerà, assicurano, finché il problema non verrà definitivamente risolto. A loro arriva la solidarietà del segretario regionale del Pd Ernesto Magorno, che assicura il suo impegno per trovare una soluzione definitiva.



"Il gesto compiuto (dai dipendenti di Vibo) analogo a quello dei colleghi di Crotone, testimonia l'esasperazione di centinaia di persone a causa di una situazione economica non sostenibile - ha dichiarato Magorno - una situazione che rischia di diventare una bomba sociale per i dipendenti della Provincia di Vibo, così come per quelli di Crotone. L'auspicio è che la situazione venga rapidamente sbloccata nell'interesse di tutto il territorio e delle comunità amministrate, poiché sono a rischio anche servizi pubblici essenziali". Ad esempio a Vibo, come hanno fatto notare gli studenti, scesi a loro volta in piazza al fianco dei lavoratori, mancano i soldi per i riscaldamenti nelle scuole.