Il consigliere regionale vibonese esprime la sua solidarietà al funzionario di polizia municipale intimidito con una testa di capretto

"Degna della più ferma censura l’intimidazione indirizzata al funzionario di polizia municipale, Franco Russo. L’auspicio, innanzitutto, è che le Forze dell’ordine individuino al più presto il responsabile da assicurare alla Giustizia e ciò anche per restituire serenità alla famiglia del funzionario. In ogni caso, la fiducia nelle istituzioni e il senso della legalità non saranno neanche scalfite da tale riprovevole fatto, né nella vittima della minaccia, né in alcuno dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. Solidarietà, affetto e vicinanza umana al destinatario di tale macabro “avvertimento”, piena fiducia nello Stato e in tutte le sue articolazioni, la cui presenza resta un tassello fondamentale nella costruzione di una società libera da ogni forma di violenza. Il processo di definitiva affermazione della legalità, in Calabria, coincide con quello della sua emancipazione. Per farlo, serve un progetto corale di cittadini ed enti pubblici, senso civico di funzionari onesti come Franco Russo e il sostegno rigoroso di tutti i rappresentanti istituzionali. Una sfida destinata ad essere vinta perché da essa dipende il presente e il futuro della comunità vibonese (e dell’intero Meridione)".