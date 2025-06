In un tempo in cui le bombe toccano i cieli di molti popoli, il nostro cuore può smarrirsi al pensiero della guerra. Dobbiamo costruire rapporti umani più autentici per immaginare un futuro più sereno

Nel trambusto quotidiano di questo secolo abbiamo bisogno di vivere l’amore per le cose umili, apprezzando i gesti più delicati e semplici. In un tempo in cui le bombe toccano i cieli di molti popoli, il nostro cuore può smarrirsi al sol pensiero della guerra e perire così tra le crepe dell’anima.

Eppure, le sirene dell’amore, che cercano e desiderano sollievo, suonano a tutto volume verso gli abbracci quotidiani, verso comunità di pace, verso bambini che bramano sorrisi, adulti che auspicano di costruire una famiglia, lavori gratificanti, rapporti umani sinceri.

La voglia di circondarsi d’amore, ascoltando l’anima che urla contro la distruzione, contro le disuguaglianze, le ingiustizie; quel desiderio, nonostante tutto, di riuscire a passeggiare tra i gesti quotidiani che sono fatti di gentilezza e cortesia, di comprensione.

Talvolta, l’amore si nasconde in quei gesti che, a occhi distratti, appaiono futili, ma per chi sa scrutare vibrano di affetto. Come, ad esempio, potrebbe essere: una parola di incoraggiamento ad un amico in difficoltà; una chiamata inaspettata da fare ad una persona cara dicendole quanto è importante per noi; un gesto di attenzione quando siamo in fila alla cassa del supermercato; un saluto di conforto ad un barista dietro al bancone o ad un commesso dopo una giornataccia; sistemare il colletto della camicia delle persone che amiamo. Momenti brevi, tuttavia eterni. Pezzetti di giorno che, se vissuti con cuore, svelano la creazione più elevata dell’amore: quella dell’atteggiamento cordiale.

È nel compiere qualcosa senza che venga reclamato dagli altri, nel mandare un messaggio solo per dire “ti sto pensando”. Che l’amore, dunque, possa inondare il nostro spirito. L’amore, come valore da seminare quotidianamente, significa avvolgere il nostro presente di gentilezza, immaginando un futuro più sereno e costruendo così, rapporti umani più autentici, migliorando la qualità della nostra vita.



Mai, come adesso, l’espressione di Virgilio può risplendere ancora di più: "Omnia vincit amor, et nos cedamus amori".