Tra paesaggi mozzafiato e potenzialità inespresse, la Calabria continua a perdere i suoi figli migliori. E la politica? Sempre la stessa. Forse è tempo di un Comitato di Salute Pubblica per salvare la regione dall’abbandono.

Calabria, una terra che incanta ma non trattiene

Ci sono luoghi che sembrano condannati al paradosso. La Calabria è uno di questi. Una regione dal patrimonio paesaggistico, culturale e umano straordinario, eppure costantemente in fuga da sé stessa. Negli ultimi decenni, migliaia di giovani – studenti, professionisti, imprenditori, scienziati – hanno lasciato la regione in cerca di opportunità che qui non esistono o vengono sistematicamente ostacolate.

E mentre la diaspora calabrese arricchisce il mondo con il suo talento, la Calabria resta ferma. Immutata. Governata troppo spesso dalle stesse facce, dalle stesse logiche, dagli stessi interessi che ne soffocano lo sviluppo.

Politica: il volto che non cambia mai

Chiunque abbia vissuto o osservato da vicino la politica calabrese sa che il vero problema non è l’assenza di risorse o idee, ma la mancanza di volontà e il riciclo perpetuo di una classe dirigente incapace di visione e coraggio. Un sistema che si regge sull’immobilismo, sull’appartenenza, sull’autoconservazione.

Dalle nomine pubbliche ai finanziamenti europei, tutto sembra ruotare attorno a un gioco già scritto, in cui chi osa cambiare le regole viene isolato o spinto a emigrare.

Un Comitato di Salute Pubblica per salvare la Calabria

Di fronte a questa stagnazione, forse è tempo di rompere gli schemi. Serve una risposta straordinaria per una situazione straordinaria. Serve una task-force civica, un Comitato di Salute Pubblica, formato da calabresi che ce l’hanno fatta altrove: professori universitari, magistrati, medici, imprenditori, ricercatori, artisti, professionisti che – pur avendo lasciato la loro terra – non l’hanno mai dimenticata.

Un organismo indipendente, senza colori politici, che lavori per:

Progettare una nuova visione di sviluppo sostenibile e inclusivo

Proporre riforme strutturali nella sanità, nella scuola, nei trasporti

Denunciare inefficienze e clientele, con il supporto della società civile

Creare ponti concreti tra la Calabria e le sue migliori energie sparse nel mondo

Non è utopia. È necessità.

Non si tratta di sostituire le istituzioni democratiche, ma di affiancarle dove queste hanno fallito, di risvegliare una coscienza collettiva che sembra assopita da troppo tempo. Perché la Calabria non ha bisogno solo di turisti o investitori: ha bisogno, prima di tutto, di fiducia. E questa fiducia può rinascere solo se chi ha lasciato tornerà – fisicamente o idealmente – per contribuire a cambiare le cose.

Una Calabria nuova è possibile. Ma serve coraggio.

Il futuro della Calabria non può essere lasciato in mano a chi l’ha tradita per decenni. Serve una rivoluzione culturale, un nuovo patto generazionale, una presa di posizione netta da parte di chi non accetta più di vedere la propria terra svuotarsi, invecchiare, spegnersi.

La bellezza non basta più. È ora di riscrivere la storia.