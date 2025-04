Il congresso di Azione, che ha visto Carlo Calenda come protagonista assoluto, è stato un evento all'insegna della rinnovata ambizione di Azione di costruire una politica pragmatica e europeista. Ma ciò che ha fatto davvero notizia è stata la partecipazione di Giorgia Meloni.

La presenza di Meloni al congresso ha suscitato non poche perplessità tra gli osservatori politici, ma anche una certa curiosità. Cosa ci fa la leader di Fratelli d’Italia in un congresso che rappresenta la socialdemocrazia moderata? Un semplice momento di confronto? Probabile.

La questione che sta facendo discutere gli analisti politici è se una simile coalizione possa davvero prendere forma e, soprattutto, se possa davvero funzionare.

Da un lato, Carlo Calenda ha sempre dichiarato di voler costruire un'area moderata di governo, bilanciando destra e sinistra. Dall'altro, Meloni, pur rimanendo saldamente legata al suo elettorato di destra, ha spesso mostrato una certa apertura nei confronti di quelli che considera alleati strategici per il rafforzamento del suo governo.

In effetti, la politica di coalizione, soprattutto in un contesto come quello italiano, è spesso il modo per restare al potere no?

Renzi e Calenda: il matrimonio politico perfetto... fino al divorzio

Un matrimonio che doveva cambiare il panorama politico italiano, ma che si è concluso con un divorzio che ha fatto più rumore di una telenovela estiva. Il giovane e scaltro Renzi, l'ex ministro con il suo sorriso smagliante e le idee da rivoluzionario, e il serio, pragmatico Calenda.

Il sogno di una coalizione che avrebbe raccolto il meglio di due mondi: la spinta innovativa di Renzi e la competenza burocratica di Calenda. Ma, come spesso accade, la realtà ha preso una piega che nemmeno i migliori sceneggiatori avrebbero potuto prevedere.

Insomma, una storia che, purtroppo per loro, ha dimostrato una volta per tutte che il matrimonio in politica è destinato a sciogliersi.

Un’insolita attesa per la Meloni-Calenda:

La scena si è svolta tra dichiarazioni ufficiali, promesse di rinnovamento e sguardi che dicevano più di mille parole.

Ma la domanda che però turba le menti degli scettici è: può davvero funzionare una partnership tra il partito della premier Meloni, Fratelli d'Italia, e il partito di Carlo Calenda, Azione?