Esiste una differenza sostanziale fra governare un problema e amministrarne le conseguenze. La prima operazione richiede una strategia, una visione, la capacità di intervenire sulle cause. La seconda si esaurisce nella distribuzione episodica di qualche sollievo, sufficiente a placare per qualche giorno l’indignazione, senza modificare le condizioni che l’hanno generata. È precisamente in questa distinzione che si misura il limite politico degli aiuti temporanei sul carburante.

Trascorsi sei giorni di disagi, annunci e provvedimenti presentati come risposte risolutive, il problema fondamentale rimane intatto: le famiglie continueranno a sostenere costi elevati, mentre l’esaurimento delle misure emergenziali le riconsegnerà alla medesima difficoltà di prima, con il rischio di dover affrontare ulteriori rincari. Il sollievo scade; le spese, invece, rimangono. E con esse persiste una domanda alla quale la propaganda non può rispondere: chi protegge concretamente il cittadino?

Gli interventi destinati agli autotrasportatori possono, certamente, avere una loro ragione economica. Il trasporto delle merci incide sui costi di produzione e distribuzione; sostenere il comparto può contribuire a contenere le pressioni lungo la filiera. Ma riconoscere questa necessità significa distinguere il sostegno a una categoria dalla tutela dell’intera collettività. Sono due questioni differenti, che meritano risposte altrettanto distinte.

Un aiuto agli autotrasportatori non equivale automaticamente a un aiuto alle famiglie. E soprattutto non garantisce che il beneficio si traduca in una riduzione dei prezzi al consumo.

Il cittadino rischia, infatti, di trovarsi nella condizione più paradossale: finanziare attraverso la fiscalità generale gli interventi pubblici e continuare, al tempo stesso, a pagare di tasca propria il carburante, i beni trasportati e le spese quotidiane che ne risentono. Il denaro pubblico viene impiegato per attenuare le difficoltà di alcuni settori, mentre la protezione del bilancio domestico resta affidata alla capacità, sempre più esigua, delle singole famiglie di assorbire nuovi aumenti.

Ecco il punto che merita di essere detto con chiarezza: gli aiuti possono sostenere chi trasporta le merci, ma non costituiscono, di per sé, una garanzia per chi deve acquistare quelle merci o mettere carburante nella propria automobile. Se il beneficio non raggiunge il consumatore, la misura può avere una funzione economica, ma lascia irrisolto il disagio di chi attendeva un alleggerimento concreto delle proprie spese.

È qui che avrebbe dovuto manifestarsi la differenza fra un provvedimento emergenziale e una politica dei prezzi. Di fronte a una crisi che investe il costo di un bene essenziale, il governo avrebbe dovuto valutare strumenti capaci di incidere direttamente sul prezzo finale, attraverso misure di calmierazione adeguate, controlli sulla filiera e interventi rivolti anche ai consumatori. Naturalmente, il contenimento dei prezzi richiede coperture, criteri trasparenti e una valutazione degli effetti sul mercato. Ma proprio questo significa governare: individuare strumenti efficaci, sostenerli con risorse verificabili e assumersi la responsabilità dei risultati.

Distribuire un beneficio circoscritto è più semplice che costruire una risposta strutturale. Annunciare un decreto è più immediato che dimostrare, numeri alla mano, quanto una famiglia abbia effettivamente risparmiato.

Ed è così che la politica rischia di trasformarsi in una successione di annunci, ciascuno confezionato come una svolta, ciascuno destinato a essere sostituito dal successivo prima che il precedente abbia prodotto un cambiamento percepibile nella vita delle persone.

Il cittadino viene convocato davanti alla vetrina del provvedimento, invitato a osservare la misura annunciata, sollecitato a riconoscerne il valore. Poi torna alla propria quotidianità, apre il portafoglio, raggiunge la pompa di benzina e scopre che la realtà è rimasta indifferente alla comunicazione istituzionale.

Questo governo sembra, talvolta, distribuire croccantini a intervalli regolari, come si fa con un cane per tenerlo buono, confidando che il piccolo premio basti a placare il malcontento. È un’immagine volutamente brutale, perché brutale è la sproporzione fra il peso delle difficoltà quotidiane e la modestia di risposte che rischiano di esaurirsi nella loro stessa presentazione. I cittadini, tuttavia, sono persone che lavorano, pagano le tasse, sostengono famiglie e servizi, rinunciano a consumi e opportunità per riuscire a far quadrare i conti. Meritano rispetto, non paternalismo.

Anche davanti all'ennesimo decreto, si è visto chi ne esibiva con orgoglio gli effetti, come se la semplice esistenza di una misura fosse sufficiente a certificarne l'efficacia. È un riflesso politico che merita una riflessione severa: abbiamo progressivamente abbassato la soglia delle nostre aspettative, fino a considerare un annuncio una conquista, una concessione temporanea una riforma, un sollievo momentaneo la soluzione di una crisi.

Ma da quando ci accontentiamo della rappresentazione del beneficio al posto del beneficio stesso?

Un provvedimento va giudicato per ciò che produce, non per il clamore con cui viene annunciato. Conta il risparmio effettivo, non la cifra evocata nella conferenza stampa; conta la durata dell’intervento, non la sua collocazione nel calendario politico; conta soprattutto la platea che ne beneficia, perché una misura può risultare significativa per un settore e lasciare sostanzialmente scoperta la maggioranza delle famiglie.

La questione, dunque, è impedire che il carattere parziale degli aiuti venga occultato dietro una narrazione trionfalistica. Se una misura sostiene gli autotrasportatori, lo si dica. Se il provvedimento lascia invariato il prezzo pagato dagli automobilisti, lo si dichiari altrettanto chiaramente. Se il beneficio è temporaneo, se ne esplicitino i limiti e si spieghi quale intervento seguirà alla sua scadenza.

La trasparenza non indebolisce un governo. Lo costringe, semplicemente, a rispondere delle proprie scelte.

Resta poi la questione più elementare, quella che dovrebbe precedere ogni calcolo di convenienza politica: il carburante non è un lusso riservato a chi può permetterselo. Per milioni di persone rappresenta una necessità imposta dalla distanza fra casa e lavoro, dall’insufficienza dei collegamenti pubblici, dall’esigenza di raggiungere strutture sanitarie, accompagnare i figli, assistere i genitori anziani. In vaste aree del Paese, e in Calabria in modo particolarmente evidente, rinunciare all’automobile significa spesso rinunciare a una parte essenziale della propria autonomia.

Per queste famiglie, ogni rincaro sottrae reddito disponibile. Ogni euro speso in più al distributore è un euro che verrà sottratto alla spesa alimentare, alle bollette, ai libri scolastici o alle necessità dei figli. Bastano i numeri di un bilancio familiare per comprendere quanto poco margine rimanga a chi vive di stipendio e non dispone di patrimoni capaci di assorbire gli aumenti.

Ecco perché la tutela dei consumatori deve diventare una priorità esplicita, misurabile, verificabile, anziché rimanere relegata a un capitolo secondario, subordinato alle esigenze comunicative dell’esecutivo.

Non facciamoci imbeccare da chi governa. Non lasciamo che siano gli uffici stampa, gli slogan o i sostenitori più zelanti a stabilire quando dobbiamo sentirci soddisfatti. La valutazione di una politica pubblica appartiene ai cittadini, che ne sopportano i costi e ne sperimentano gli effetti. Possiamo riconoscere l’utilità di un intervento senza trasformarci in suoi tifosi; possiamo giudicare insufficiente una misura senza negare il valore di ogni forma di sostegno.

La fedeltà a una parte politica non dovrebbe mai prevalere sulla fedeltà alla propria condizione di cittadini.

Quando gli aiuti finiranno, il governo avrà il dovere di spiegare che cosa avrà cambiato davvero. Se il prezzo alla pompa resterà elevato, se il potere d’acquisto delle famiglie continuerà a erodersi e se le spese quotidiane rimarranno insostenibili, non basterà ricordare quanto sia costato il decreto. Occorrerà dimostrare quanto abbia risparmiato chi lo ha finanziato.

È questo il criterio più semplice, e insieme il più severo, con cui giudicare un intervento pubblico: il risultato nella vita reale delle persone.

Perché i decreti hanno una data di entrata in vigore, gli annunci una stagione politica, gli aiuti una scadenza. Le famiglie, invece, devono pagare anche il giorno dopo.

E quando il provvedimento sarà archiviato, la fotografia celebrativa resterà negli archivi della propaganda. Il conto, come troppo spesso accade, resterà sul tavolo della cucina. A pagarlo saranno ancora i cittadini.