Anche nella tornata per le regionali in Lombardia e Lazio la maggioranza degli aventi diritto non è andata a votare. Serve una campagna di sensibilizzazione civica per riportare i cittadini ai seggi

Eccolo il Pda (partito dell’astensione) che ad ogni elezione arriva zitto zitto, silente, piano piano, si insinua, striscia, si allarga, non parla, non dice, non vota.

Eccolo il partito quasi di maggioranza che fa il suo ennesimo ingresso nell’ennesima tornata elettorale. Sta fermo immobile per anni e poi tac arriva quasi primo.

Ma mentre noi pensiamo che sia un popolo dormiente fantasma, che non parla, non scrive, non legge, non pensa, non dorme eccolo appalesarsi con un degno rappresentante al Festival della Canzone Italiana. Rosa Chemical pseudonimo di Manuel Franco Rocati, intervistato durante la settimana sanremese da Diego Bianchi per Propaganda su La7, risponde: «Non votare mai, per disinteresse totale rispetto alla politica "non mi informo" e alla domanda di Bianchi «Stasera c’è Mattarella, sai chi è?» il cantante «So che è un politico… Presidente del Consiglio?... Del Senato?... non lo so, ora studio». Ecco bravo studia mi sembra un buon inizio.

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall'anno scolastico 2020-2021 l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo d'istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell'infanzia. Ecco magari la insegnerei meglio e la renderei più rock.

Rendere l’insegnamento dell’educazione civica più attraente, secondo me, ci aiuterebbe a combattere una parte di astensionismo e forse potremmo provare anche attraverso questa bellissima materia di riportate tanti alle urne spiegando loro meglio chi è il nostro Presidente della Repubblica, come funziona il Paese dove gli astensionisti vivono e esternano la loro arte.

Chissà se magari dopo aver studiato meglio educazione civica si possa avverare il miracolo di vedere tanti cittadini folgorati sulla via di Damasco recarsi in massa alle urne intrigati dal funzionamento della politica.