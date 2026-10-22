Guardare le corsie del supermercato sotto casa con gli scaffali spogli. Sapere che i propri figli rischiano di non andare a scuola perché lo scuolabus non ha più un litro di gasolio. Vedere i rifiuti accumularsi sui marciapiedi. Per chi vive in Calabria in questi giorni, questa non è un'esagerazione né una metafora. È la cronaca quotidiana di un Paese che sembra viaggiare a due velocità paurosamente diverse.

Dopo una settimana di fermo dei trasporti e di paralisi quasi totale, la sensazione di abbandono non è solo palpabile, è demoralizzante. Il punto non è solo il merito delle rivendicazioni o dei rincari della benzina, problemi reali che attanagliano l'Europa intera e strangolano le famiglie, ma il modo in cui questa emergenza viene gestita da chi dovrebbe governare.

Mentre un'intera regione si ritrova sull'orlo del collasso logistico ed economico, le risposte dell'esecutivo appaiono lontane, asettiche, quasi distratte. Fare incontri e vertici a centinaia di chilometri di distanza, nelle sedi del Nord, dà l'ennesimo e amaro segnale di una distanza geografica che si trasforma immediatamente in distanza politica e sociale. È davvero questo che merita chi vive al Sud?

Non si tratta di fare vittimismo, ma di guardare in faccia la realtà. Quando si parla di danni economici causati dalle proteste, bisogna avere il coraggio di mettere sul piatto della bilancia anche i danni quotidiani subiti dalle famiglie. Famiglie che già fanno i conti con un'inflazione che morde, con bollette e carrello della spesa alle stelle, e che ora si vedono private persino dei servizi minimi essenziali. Rispetto alle grandi dinamiche internazionali, si ha spesso l'impressione di una leadership nazionale troppo debole o poco incisiva nei tavoli che contano a Bruxelles, le cui conseguenze finiscono poi per scaricarsi inevitabilmente sul gran finale della filiera: i cittadini e i territori più fragili.

Alzare la voce in momenti come questo non è solo un diritto, è un dovere civile. Dire che i calabresi "non mollano" non significa auspicare il blocco continuo, ma pretendere rispetto, presenza e proposte concrete. Non servono dichiarazioni d'intenti o passerelle di circostanza: servono interventi immediati per garantire la continuità dei servizi, calmierare i prezzi e dimostrare che lo Stato c'è, a Catanzaro come a Milano.

Se la politica riduce la sua presenza al silenzio o alla gestione delegata a distanza, non deve poi meravigliarsi se la rabbia sociale cresce e la fiducia nelle istituzioni crolla. La Calabria sta dimostrando ancora una volta grande dignità nella sofferenza, ma la pazienza non è infinita. È tempo che Roma ascolti sul serio.