Venti sette centesimi al giorno. Questa è la cifra con cui lo Stato italiano, stando alle ultime misure messe sul tavolo, sembrerebbe voler incoraggiare la natalità e sostenere ogni nuovo nato.

Un numero che, messo nero su bianco, fa quasi impressione per la sua sproporzione rispetto alla realtà. Bastano due conti per capire l'assurdità del provvedimento.

Un singolo pannolino costa in media circa 34 centesimi.

Significa che l'obolo giornaliero dello Stato non riesce a coprire nemmeno il costo di cambio di un neonato, lasciando tutto il resto , latte, visite, vestiti, asili , completamente sulle spalle di famiglie già stremate dal caro-vita.

E la prospettiva non migliora guardando al lungo periodo. La promessa di accantonare 100 euro all'anno fino al compimento della maggiore età si traduce, dopo diciotto anni di attesa, in un gruzzoletto complessivo di 1.800 euro. Una cifra che, nel mondo reale del 2026, si scioglie come neve al sole.

Basti pensare a un ragazzo o una ragazza che lasciano la famiglia per trasferirsi in una grande città a studiare, con 1.800 euro non si coprono nemmeno tre mensilità di affitto in un mercato immobiliare universitario ormai fuori controllo. E fa quasi sorridere ,o piangere, a seconda dei punti di vista , l'idea che con quel capitale si possa "decidere come investire le risorse" o, peggio ancora, pensare di avviare un'impresa. Al giorno d'oggi, con 1.800 euro scarsi non si aprono nemmeno le porte di una partita IVA, figuriamoci finanziare un progetto imprenditoriale capace di generare lavoro.

Il punto centrale non è soltanto la modestia delle cifre, ma il messaggio politico e culturale che sottendono. Misure di questo tipo finiscono per assomigliare pericolosamente a mance spot o a provvedimenti di facciata, buoni per un titolo di giornale ma totalmente ininfluenti sui destini reali del Paese.

L'Italia continua a registrare record negativi sul fronte demografico, eppure la risposta della politica sembra affidata alla logica del contagocce. Chi decide di fare un figlio oggi non cerca la carità dei centesimi al giorno, ma ha bisogno di infrastrutture e servizi: asili nido pubblici e gratuiti, orari di lavoro conciliabili con la vita familiare, congedi paritari reali, sgravi fiscali consistenti e politiche abitative che permettano ai giovani di uscire di casa prima dei trent'anni.

Finché si continuerà a pensare che il futuro di un Paese si possa puntellare con il corrispettivo di mezzo pannolino quotidiano e un salvadanaio da 1.800 euro a fine percorso, la crisi demografica resterà senza risposte. E i 27 centesimi rimarranno solo il simbolo di un'occasione persa, l'ennesima, per fare sul serio.