La vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour riaccende il dibattito sul rapporto tra legittima difesa, sicurezza e fiducia nelle istituzioni. Tra il rispetto delle sentenze e la richiesta di maggiore tutela, resta aperta una domanda: lo Stato protegge davvero chi lavora?

Quello di Mario Roggero è un caso che l'Italia conosce ormai da anni. Nell'aprile del 2021 il gioielliere di Grinzane Cavour si trovò faccia a faccia con l'ennesima rapina all'interno della propria attività. Attimi di terrore, minacce, paura per la propria vita e per quella dei propri familiari. Una scena che nessun lavoratore dovrebbe mai essere costretto a vivere.

Da quel giorno il dibattito pubblico si è diviso. Ma una domanda continua a riecheggiare nelle piazze, nei bar e tra migliaia di commercianti: cosa prova un uomo che, dopo anni di sacrifici e dopo aver vissuto il dramma delle rapine, vede lo Stato incapace di proteggerlo e successivamente pronto a giudicarlo con tutta la propria severità?

La decisione definitiva della Corte di Cassazione rischia di rappresentare, agli occhi di molti cittadini, l'ennesima frattura tra le istituzioni e il sentimento popolare. Perché, se è vero che il diritto deve seguire regole precise, è altrettanto vero che una giustizia percepita come distante dalla realtà quotidiana finisce inevitabilmente per alimentare sfiducia e amarezza.

L'impressione che emerge è quella di uno Stato che arriva tardi quando si tratta di prevenire i reati, ma che si dimostra inflessibile quando a finire sul banco degli imputati è un uomo esasperato dalla paura e dalla continua sensazione di insicurezza. Un messaggio che molti imprenditori e commercianti leggono con preoccupazione: se si è vittime di una rapina, si rischia non solo di perdere la serenità e la fiducia, ma anche di ritrovarsi soli di fronte alle conseguenze di una tragedia.

Mario Roggero (condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi con l’accusa di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021), prima di essere un imputato, è stato una vittima. Una vittima di criminali che hanno scelto di fare irruzione nel suo luogo di lavoro, nel luogo in cui aveva investito anni di sacrifici e costruito il futuro della propria famiglia. Ed è impossibile ignorare il peso umano e psicologico che simili episodi lasciano su una persona.

In un Paese in cui sempre più commercianti denunciano il timore di essere lasciati soli di fronte alla criminalità, questa vicenda rischia di diventare il simbolo di una ferita ben più ampia: quella di cittadini che non si sentono sufficientemente protetti e che faticano a riconoscersi nelle decisioni delle istituzioni.

Le sentenze si rispettano, sempre. Ma il rispetto per le decisioni giudiziarie non può impedire una riflessione profonda sullo stato di insicurezza vissuto da tanti lavoratori italiani. Perché quando un imprenditore onesto arriva a vivere un simile dramma, significa che qualcosa, nel rapporto tra Stato e cittadini, merita di essere seriamente interrogato.

A Mario Roggero e alla sua famiglia va la vicinanza umana di chi vede in questa storia non soltanto un processo, ma il dramma di un uomo che porterà per sempre sulle proprie spalle il peso di quella giornata. E a tutti quei commercianti che ogni mattina alzano la saracinesca con la paura di diventare la prossima vittima, questa vicenda lascia una domanda inquietante: chi protegge davvero chi lavora onestamente?