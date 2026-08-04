«Le gravi denunce del Sindacato medici italiani sul funzionamento in Calabria del servizio 118 confermano le criticità che avevamo più volte evidenziato. I fatti dicono che occorre una riorganizzazione strutturale dell’emergenza-urgenza basata sulla vicinanza territoriale. Gli operatori sanitari riferiscono di ritardi frequenti nei soccorsi, di carenze di personale e di un sistema con grossi limiti organizzativi. Pertanto, la Regione e Azienda Zero devono intervenire al più presto». Lo afferma in una nota il Pd Calabria, che ricorda di avere già richiamato l’attenzione sulle difficoltà del servizio essenziale, sulle scoperture di organico, sul ricorso sistematico agli straordinari e sulla necessità di potenziare la rete dell’emergenza-urgenza, specie nei territori più periferici e disagiati.

«Di fronte a vicende tanto dolorose come quelle che si sono verificate di recente, il primo sentimento è la vicinanza ai familiari delle vittime. Nello stesso tempo, non si possono ignorare gli allarmi – avverte il segretario del Pd Calabria, Nicola Irto – che arrivano dai sanitari del 118». «La Regione e Azienda Zero – concludono i dem calabresi – dovrebbero convocare e ascoltare i sindaci e gli addetti ai lavori, aprire un confronto specifico e avviare la riforma del servizio 118, oggi più che mai indispensabile».