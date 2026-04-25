Nel centro costiero prende forma una competizione articolata in vista del voto del 24 e 25 maggio. In campo percorsi diversi, tra continuità amministrativa, ritorni sulla scena pubblica e outsider
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A Briatico la partita per le prossime elezioni comunali sarà “affollata”. Alla scadenza per la presentazione delle liste, il quadro politico si definisce con una competizione con ben quattro candidati in campo a fronte di meno di 3mila elettori: il sindaco uscente Lidio Vallone, il medico Francesco Arena, l’ex primo cittadino Costantino Massara e la scrittrice Giusy Staropoli Calafati.
La cittadina costiera si prepara dunque a una campagna elettorale articolata, con proposte e percorsi amministrativi differenti. Il primo a formalizzare la propria candidatura è stato Francesco Arena, alla guida della lista Per Briatico con Briatico. Il medico si presenta agli elettori con un progetto che punta a segnare una fase nuova nella vita amministrativa del paese, facendo leva sull’idea di rinnovamento e su una diversa impostazione dell’azione politica locale.
A chiedere la conferma agli elettori sarà invece il sindaco uscente Lidio Vallone, candidato con la lista Insieme per Briatico – Continuità e futuro. La sua proposta riparte dall’esperienza amministrativa maturata nel corso del mandato, con l’obiettivo di dare seguito ai percorsi avviati e garantire continuità alla guida del Comune.
Tra i protagonisti della competizione anche Costantino Massara, che torna in campo con la lista Fare! Per Briatico. L’ex sindaco prova così a rientrare nella scena amministrativa cittadina, proponendosi come punto di riferimento per una parte dell’elettorato che guarda alla sua precedente esperienza alla guida dell’ente.
La novità della tornata è rappresentata dalla candidatura di Giusy Staropoli Calafati, voce nota del territorio, alla guida della lista Ri-generazione Briatico. La sua proposta si muove attorno a un’impostazione fortemente legata ai temi dell’identità, della cultura, della partecipazione e del rilancio sociale della comunità.
La lista del sindaco uscente Vallone
Lista: Insieme per Briatico – Continuità e futuro
Candidato a sindaco: Lidio Vallone
Costantino Aprile
Roberto Comerci
Mariateresa Centro
Antonio Gagliardi
Nicola Grasso
Maria Antonella Macrì
Maria Domenica Marinaro
Nicola Mobrici
Patrizia Pietropaolo
Antonio Scarmato
Tommaso Sepe
Elena Staropoli
Arena alla guida di Per Briatico con Briatico
Lista: Per Briatico con Briatico
Candidato a sindaco: Francesco Arena
Giacomo Casuscelli
Salvatore Casuscelli
Ivan Chindamo
Maria Assunta Comerci
Filippo Gallone
Maria Elena Garri
Fortunata Giannini
Antonio Loiacono
Francesca Mologni
Anna Papalia
Giuseppe Pes
Francesco Stinà
La squadra di Staropoli Calafati
Lista: Ri-generazione Briatico
Candidata a sindaco: Giusy Staropoli Calafati
Maria Assunta Ventrice
Francesca La Gamba
Pietro Tripodi
Giuseppe Antonio Altieri, detto Peppe
Carmen Collia
Nicoletta Zungri
Fiorenzo Scalise, detto Fiore
Francesco Niglia
Simona Prestia
Giacomo Valeri
Viktoryia Mercatante, detta Vica
Il ritorno in campo di Massara
Lista: Fare! Per Briatico
Candidato a sindaco: Costantino Massara
Francesco Massara
Immacolata Morello
Pasquale Costanzo
Francesco Cascasi
Felice Mazzitelli
Loredana Garrì
Judy Grillo
Filippo Formisano
Luana Lo Piano
Gaetano Mandaradoni