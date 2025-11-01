Festeggiare i primi tre anni del governo Meloni tirando un bilancio anche in chiave calabrese: è il motivo portante per la tappa di Catanzaro dove Fratelli d'Italia ha portato il Ministro della Salute Orazio Schillaci e ben due sottosegretari, quello alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra e la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, entrambi calabresi.

«La Calabria in questi anni ha fatto dei grossi passi in avanti rispetto alla sanità come testimoniato per esempio dai Lea anche rispetto ad altre regioni e quindi io credo –

Schillaci

ha detto il ministro Schillaci ai cronisti – che insomma compatibilmente con quelli che sono i tempi tecnici questo processo è stato avviato e si concluderà. Intanto la sanità è stata rimessa al centro del dibattito politico, questo è testimoniato essenzialmente anche dall'ultima Legge di bilancio dove ci sono oltre 7 miliardi messi sul Fondo Sanitario Nazionale. Se vogliamo continuare ad avere un servizio sanitario nazionale improntato all'egualità, all'universalismo, alla gratuità delle cure – ha continuato il ministro – dobbiamo diminuire in futuro il numero dei malati e per questo puntiamo decisamente sulla prevenzione. Inoltre voglio rimarcare che per la prima volta dopo 13 anni è stato fatto il piano nazionale per la salute mentale che viene finanziato in finanziaria con quasi 90 milioni di euro».

Ferro

«Oggi a Catanzaro portiamo Gigi Sbarra che ha una delega importante come quella del Sud – ha aggiunto Wanda Ferro, fedelissima della prima premier donna – e quindi si parla di tante cose a partire dalla Zes Unica; ma anche una presenza per me graditissima che ho voluto fortemente quella del ministro Schillaci perché credo che la sanità e la salute debbano essere sempre comunque al centro di una città e di una regione che ha saputo attraverso professionisti validi, alte capacità dimostrare che siamo all'altezza».

Occhiuto

A margine dell’iniziativa, cui ha presenziato il “capo-squadra” della coalizione di centrodestra calabrese, il riconfermatissimo governatore Occhiuto, lo stesso ha rivelato i primi due nomi della imminente giunta. “Con Fratelli d’Italia non ci sono problemi – ha detto ai microfoni – abbiamo già parlato ed i loro assessori sono Calabrese e Montuoro».