«Non una sigla elettorale, ma un punto di raccolta permanente per donne e uomini guidati dal principio del bene comune». È questa la “mission” dell'Associazione Energie, una nuova realtà che nasce a Cirò Marina con l'ambizione dichiarata di strutturarsi ed espandersi progressivamente a livello provinciale e regionale.

L'associazione si definisce come «uno strumento libero, plurale e soprattutto autonomo e indipendente rispetto ai partiti politici, nonostante al proprio interno vi siano personalità impegnate in politica in vari schieramenti. Energie – è spiegato in un anota – nasce dal bisogno impellente di un gruppo coeso di cittadini di mettere in campo le proprie capacità, l’ascolto e la spinta ad una apertura collaborativa verso chi ne condividerà i valori, superando la logica per cui si parla del futuro di una comunità solo durante le tornate elettorali. Il progetto affonda le sue radici umane e valoriali nei percorsi democratici che hanno visto il gruppo protagonista sul territorio (dalle amministrative del 2020 fino all'esperienza recente della lista "Cirò Marina Bene Comune"), trasformando la consapevolezza di quelle sfide nella responsabilità di continuare a costruire e di non tornare a guardare».

I temi al centro dell'azione

Energie si propone come uno «spazio sicuro in cui tutti possano esprimersi e incontrarsi per reagire alle distrazioni della società contemporanea. L'associazione poggerà lo sguardo su grandi temi territoriali, molto dibattuti ma poco affrontati nel concreto: come il diritto alla salute e alla cura, i collegamenti infrastrutturali insufficienti, la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale e il supporto a famiglie, giovani e imprese che chiedono servizi e possibilità adeguate».

La struttura e il direttivo eletto

Durante l'assemblea inaugurale sono state votate ed elette le cariche che guideranno l'associazione:

Presidente: Valeria Federico

Segretaria: Emanuela Bruno

Vicepresidente: Giovanni Malena

Tesoriere organizzativo: Mario Cardone

L'assemblea ha inoltre conferito a Giuseppe Dell'Aquila la carica di presidente onorario, definendolo «una presenza costante capace di unire sensibilità diverse, di ascoltare senza pregiudizi e di dimostrare con i fatti che la politica può essere uno spazio di servizio, rispetto e umanità».

Un dibattito ricco e aperto

La serata è stata moderata da Mariasole Cavarretta che nel suo intervento introduttivo ha spiegato tutte le ragioni che hanno voluto la nascita di questo strumento alternativo al modo di intendere oggi la politica e l’associazionismo. Tra i presenti, la consigliera comunale di minoranza Angela Sestito, entusiasta del progetto ha rimarcato come lei insieme a tutti il gruppo intendano portare avanti una opposizione costruttiva sui temi che riguardano le persone e tutte quelle istanze che quotidianamente chiedono di risolvere per il bene comune della città tutta. Mentre il consigliere Giuseppe Facenza, assente per impegni personali, ha voluto comunque far pervenire la propria vicinanza e il pieno sostegno al progetto.

Il dibattito ha registrato gli interventi di numerosi esponenti della società civile, del mondo accademico e della politica, tra cui la ricercatrice e docente universitaria Maria Cristina Papaianni, Anna Trovato, Raffaele Falbo (dirigente CGIL e già sindaco di Melissa). È intervenuto anche Pino Aiello, commissario cittadino di Casa Riformista, che ha espresso la volontà di sostenere le iniziative di Energie e ha portato i saluti e l'augurio dell'onorevole Filomena Greco. Al percorso associativo partecipano attivamente i candidati e i sostenitori storici del progetto civico, tra cui gli intervenuti Luca Murano, Giovanni Malena, Emanuela Iacovino, Silvio Parisi, Demo Carelli, Antonio Stancato e Claudia Aloe.

Le dichiarazioni ufficiali

Valeria Federico, presidente dell’Associazione Energie: «La nostra presenza oggi è la chiara impronta di chi ha deciso di restare e, nel farlo, ha deciso di metterci impegno e concretezza. L’Associazione Energie nasce per raccogliere persone che sentono il bisogno di impegnarsi. Saremo il punto di raccolta per donne e uomini il cui sguardo è volto a ciò che è inclusivo, propositivo, leale ed empatico. Energie dialogherà con chi ne condividerà i valori, mantenendo sempre la propria indipendenza. Da me non aspettatevi una presenza dirompente: voglio essere per voi mediazione, ascolto e diplomazia, facendo in modo che Energie sia lo spazio sicuro in cui incontrarsi per reagire concretamente. Da stasera non saremo più soltanto persone che condividono delle idee. Saremo persone unite da una grande responsabilità: quella di amare la nostra terra con concretezza».

Emanuela Bruno, segretaria dell’Associazione Energie: «L'azione di Energie sarà fondata su tre pilastri fondamentali: formazione, rete, inclusione e partecipazione. Uno spazio di formazione per affrontare i problemi reali della nostra Terra e proporre soluzioni concrete. Ci impegneremo a rompere il muro che separa giovani, imprese e associazioni dal mondo della politica, perché crediamo sia necessario tornare tra la gente e al servizio della gente. Siamo aperti a chiunque voglia mettere il proprio tempo e le proprie competenze, senza barriere politiche. Le sfide che ci attendono sono molteplici: sanità, trasporti e viabilità devono diventare una battaglia fondamentale per tutti, al di là dei colori politici».

Giuseppe Dell’Aquila, presidente onorario: «Abbiamo lavorato tanto negli anni a progetti civici di inclusione in grado di unire più sensibilità politiche nell’esclusivo interesse del Bene Comune e della collettività. E per questo ringrazio tutti coloro i quali negli anni hanno dato il loro contributo seppur tra mille difficoltà. Energie oggi può rappresentare la sintesi perfetta come strumento di confronto vero per tutti coloro che vogliono impegnarsi ma oggi non si rivedono nei partiti tradizionali. Le risorse umane presenti al suo interno, ne sono certo, sapranno dimostrare quanto una associazione attiva può creare idee e progetti utili ai territori che abitiamo. Ci impegneremo affinché diventerà un vero e proprio laboratorio di studio su come migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino, un progetto ambizioso che non si pone limiti e che lavorerà soprattutto contro la rassegnazione che spesso, e su troppi temi, diventa protagonista nei nostri territori».