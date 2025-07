Venerdì 18 luglio, alle ore 19, piazza Steri a Corigliano-Rossano ospiterà un importante incontro promosso dall’europarlamentare Pasquale Tridico su legalità, Europa della pace e rinascita del Mezzogiorno. Oltre a Tridico, interverranno Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, e Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online. Modererà il dibattito Antonella Grippo, notista e analista politico di LaC.

La scelta di Corigliano-Rossano, terza città della Calabria, non è casuale: si tratta di un territorio con una radicata cultura del lavoro e un forte bisogno di riscatto, che necessita di infrastrutture e di recente è stato segnato da tensioni sociali e intimidazioni criminali. «Vogliamo riportare il dibattito – spiega Tridico – nella piazza e nella comunità, per ribadire il valore della legalità, della partecipazione e della verità. La Calabria, come il resto del Sud, ha bisogno di pulizia morale e di giustizia sociale, di esempi positivi e di proposte fattibili. Bisogna alimentare la cultura dei diritti e la conoscenza delle opportunità che derivano dai fondi europei».

Si parlerà anche del ruolo dell’informazione per la tenuta della democrazia. «Costruire una rete civile è fondamentale, è un dovere collettivo. Il lavoro, l’onestà e la formazione sono le uniche vie – aggiunge Tridico – per dare speranza e futuro alla Calabria e all’intero Paese».