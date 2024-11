Crotone, insieme a Cosenza, è il secondo capoluogo di provincia chiamato alle urne il prossimo 5 giugno. Saranno nove i candidati, 25 complessivamente le liste presentate.

Nella città pitagorica saranno nove i candidati a contendersi la fascia tricolore il prossimo 5 giugno.

Per il centro sinistra scenderà in campo l’ispettrice del Miur Rossanna Barbieri sostenuta da 7 liste:

- Italia dei valori

- Crotone bene comune

- Una sola passione: Crotone

- Crotone civica

- Svolta democratica a Crotone

- Crotone di Nuovo

- Partito democratico.

Per Antonio Argentieri Piuma invece, il candidato scelto per la coalizione messa in piedi da un gruppo di imprenditori crotonesi, 4 liste:

- Piuma sindaco

- Movimento punto e a capo

- Legalità libertà lavoro

- Krotone da vivere

Ugo Pugliese, espressione della consigliera regionale Flora Sculco, sarà sostenuto da 5 liste:

- Popolari per Crotone

- Laboratorio Crotone

- Crotone in rete

- I DemoKratici

- Araba Fenice.

Quattro saranno le liste a sostegno del candidato Ottavio Tesoriere:



- Crotone 2020,

- Noi con Salvini,

- CambiAmo Crotone

- Il Popolo della Famiglia.



Una lista per i restanti candidati: Pietro Infusino (Attivisti No Eni), Fabrizio Meo (Crotone libera: è ora); Davide Pirillo (Prima i crotonesi/Fn), Giancarlo Rizzo (Crotone che sorgi), Ilario Sorgiovanni (Movimento 5 Stelle).