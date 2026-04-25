Si torna al voto a Melicuccà. Il piccolo comune di 854 abitanti, della Piana di Gioia Tauro, risulta attualmente in gestione commissariale dopo la fine anticipata del mandato dell’ex sindaco Vincenzo Oliverio, il quale si ricandiderà alla prossima tornata elettorale. A contendergli la fascia tricolore sarà un ex sindaco: Emanuele Oliveri. Le due compagini hanno ufficializzato gli schieramenti completi che i cittadini saranno chiamati a votare il 24 e 25 maggio.

Oliverio Vincenzo Sindaco

Giuseppe Antonio Germanò

Maria Teresa Battaglia

Alessia Ligato

Maria Teresa Carbone

Mario Napoli

Filomena Parisio

Antonio Cammareri

Rosario Martino

Giovanni Costa

Vincenzo Maceri