Nel piccolo centro di Molochio di 2262 abitanti, nella Piana di Gioia Tauro, sono state ufficialmente depositate le liste con i due diversi schieramenti in campo che concorreranno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi

Le due liste in lizza a Molochio: da una parte il sindaco uscente Marco Caruso sostenuto da "Primavera", dall'altra lo sfidante Bruno Mustica sostenuto da "Molochio c'è". 

“Lista Molochio c’è”

Beatrice Accardo

Giuseppe Maria Alessio

Salvatore Ambesi

Ismaele Ottavio Caruso

Teresa Cosmano

Domenico Luci

Alfonso Morabito

Bruna Morabito

Francesco Repaci

Rocco Taverniti

Lista “Primavera”

Alessia Accardo 

Claudio Caruso 

Giuseppe Franco

Domenico Vito Garreffa

Cristian Lazzaro

Domenico Luci (detto Fatiga)

Vita Malavindi

Valeria Piccolo