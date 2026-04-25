Nel centro della Piana di Gioia Tauro si delineano i due schieramenti per le amministrative del 24 e 25 maggio: il sindaco uscente con “Primavera” e lo sfidante con “Molochio c’è”
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Nel piccolo centro di Molochio di 2262 abitanti, nella Piana di Gioia Tauro, sono state ufficialmente depositate le liste con i due diversi schieramenti in campo che concorreranno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.
Le due liste in lizza a Molochio: da una parte il sindaco uscente Marco Caruso sostenuto da "Primavera", dall'altra lo sfidante Bruno Mustica sostenuto da "Molochio c'è".
“Lista Molochio c’è”
Beatrice Accardo
Giuseppe Maria Alessio
Salvatore Ambesi
Ismaele Ottavio Caruso
Teresa Cosmano
Domenico Luci
Alfonso Morabito
Bruna Morabito
Francesco Repaci
Rocco Taverniti
Lista “Primavera”
Alessia Accardo
Claudio Caruso
Giuseppe Franco
Domenico Vito Garreffa
Cristian Lazzaro
Domenico Luci (detto Fatiga)
Vita Malavindi
Valeria Piccolo