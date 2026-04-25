Saranno tre i candidati alla carica di sindaco del Comune di Pazzano. In corsa per la fascia tricolore Maria Antonietta Coniglio, Bruno Chiodo e Antonio Geracitano, tutti alla guida di liste civiche. Di seguito l’elenco completo dei candidati a consigliere comunale: 

  • LISTA PAZZANO NEL CUORE

Candidata a sindaco: Maria Antonietta Coniglio

  1. Jacopo Cuteri
  2. Nicola Spagnolo
  3. Luigi Taverniti
  4. Roberta Tassone
  5. Sandra Campo
  6. Cristiano Zannino
  7. Giuseppe Chiodo
  8. Salvatore Simonetti
  9. Mario Marrapodi
  • LISTA “PAZZANO FUTURA”

Candidato a sindaco Antonio Geracitano

  1. Tommaso Bombardiere
  2. Vanessa Bova
  3. Cesare Deluca
  4. Mansueto Mangotti
  5. Giuseppe Piscioneri
  6. Nicola Spagnolo
  7. Emanuele Wurfel
  8. Giusy Zannino
  • LISTA “PAZZANO RADICI FUTURE”

Candidato a sindaco: Bruno Chiodo

  1. Francesco Valenti
  2. Antonio Drago
  3. Simone Sorgiovanni
  4. Giulia Pugliese
  5. Riccardo Spagnolo
  6. Cekoschi Carnuccio
  7. Mario Iannò
  8. Lorenzo Vasile