Due giorni di appuntamenti con l'intervento di autorevoli personalità politiche del Pd

Per iniziativa del consigliere regionale Carlo Guccione, l’Hotel Europa di Rende ospiterà sabato 7 e domenica 8 ottobre la Demschool «un momento di incontro, partecipazione e condivisione – spiega l’esponente del Pd nel presentare la kermese - C’è bisogno di costruire occasioni di dialogo e confronto per ricostruire il rapporto con pezzi di società e territorio che hanno abbandonato il Pd, con tutte quelle forze che possono contribuire a creare un centrosinistra largo e inclusivo».





Incontri propedeutici alla conferenza programmatica del Pd di Napoli

«Le due giornate di Demschool – aggiunge Guccione - saranno una buona occasione per fare il punto sui temi della sinistra. Partiamo dal Sud e dalla Calabria per dare un contributo alla conferenza programmatica nazionale del Pd organizzata per fine ottobre a Napoli. Noi ci saremo con le nostre analisi e le nostre proposte».

Attesi Cesare Damiano e il ministro della giustizia Orlando

Il programma si aprirà alle ore 11 di sabato con un workshop sul tema “Sud, giovani,lavoro” al quale interverrà tra gli altri Cesare Damiano, presidente della commissione lavoro della Camera dei Deputati. Nel pomeriggio si svolgeranno altri due appuntamenti sui seguenti temi: “Sportello Eures: rete dei servizi europei per l’impiego” (ore 15,30) e “Innovazione e new economy” (ore 17). La Demschool chiuderà domenica mattina alle ore 11 con l’intervento del ministro della giustizia Andrea Orlando.