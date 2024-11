«Da calabrese, prima che da parlamentare capogruppo della Commissione Politiche Ue, sono scandalizzata dalla notizia che la mia regione, la Calabria, rischia di perdere quasi un miliardo di euro di fondi europei se non sarà in grado di spenderli e rendicontarli entro fine anno». Lo dichiara in una nota la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

«Parliamo di 940 milioni di euro del fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e del fondo sociale europeo (Fse) - aggiunge Scutellà - di cui la Calabria avrebbe bisogno come il pane ma che, per ritardi nella realizzazione dei progetti di sviluppo, potrebbero non essere erogati da Bruxelles»

«Ritardi imputabili all'incapacità amministrativa della giunta regionale del governatore forzista Occhiuto che, invece di realizzare

opere utili ai cittadini calabresi, pensa di distrarre questi fondi per il folle progetto del ponte sullo stretto di Salvini».