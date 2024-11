Si svolgerà giovedì, 15 settembre, a partire dalle ore 18.00, in piazza San Giovanni la Festa dell’Unità promossa dal Circolo del Partito democratico di Serra San Bruno. L’iniziativa, in considerazione delle ormai prossime elezioni politiche – si legge in una nota stampa dei dem - assume un significato particolare e consente di illustrare le linee politiche e programmatiche, oltre che di presentare alcuni dei partecipanti alla competizione elettorale. L’importanza dell’avvenimento - continua il comunicato- sarà inoltre sottolineata dalla presenza di sindaci e amministratori.



Il dibattito, che vedrà i saluti dei componenti del locale Circolo e che sarà moderato dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza, sarà aperto dalle considerazioni introduttive della componente della Direzione regionale Valeria Giancotti e del dirigente regionale del partito e già consigliere regionale Luigi Tassone. Seguiranno gli interventi dei consiglieri regionali del collegio Raffaele Mammoliti ed Ernesto Alecci e di alcuni candidati alle elezioni del 25 settembre. Concluderà l’evento il segretario regionale e capolista del Pd al Senato della Repubblica Nicola Irto.