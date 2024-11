Trebisacce, Comune in provincia di Cosenza, è da oggi una delle pochissime realtà italiane ad essersi dotata di un sistema di rilevazione del gradimento dei cittadini.

Attraverso un dispositivo installato all’interno del municipio, dall’interfaccia semplice ed intuitiva, sarà difatti possibile esprimere la propria opinione in ordine ai servizi dall’ente pubblico.

Effettuare analisi di Instant Survey, ovvero misurare la customer satisfaction nel momento in cui l’utente fa una esperienza con un servizio offerto nell’ambito degli uffici comunali è uno dei modi più efficaci per conoscere e risolvere in modo tempestivo problematiche legate alla soddisfazione dei cittadini.

Kiosk Emoticon permetterà di comprendere i bisogni latenti, spesso inespressi, dei cittadini e a sviluppare la sensibilità e la capacità di intervento fondamentali per migliorare il servizio offerto a tutta la cittadinanza.

«La scelta di creare questo sistema di feedback – ha dichiarato l’assessore Roberta Romanelli - testimonia la volontà di migliorare la funzionalità degli uffici e di stringere un rapporto sempre più sinergico con i cittadini. È inoltre una evidente dimostrazione del rispetto che riserviamo alle critiche fatte con spirito collaborativo e buon senso, oltre della valorizzazione degli strumenti di democrazia. Grazie alla responsabile Magda Fioriello che ha concretizzato l’intento».