L’accordo, finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere”, verrà sottoscritto domani, 1 luglio, a Reggio Calabria

Un accordo-quadro per realizzare percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale in favore di minori e giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata. È quello che domani, sabato 1 luglio, alle ore 10.30, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria, sarà sottoscritto dai ministri della Giustizia, Andrea Orlando e dell'Interno Marco Minniti, con il presidente della Regione Calabria, i presidenti delle Corti d'Appello di Catanzaro e di Reggio Calabria, i presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria, i procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria. L'accordo e' finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere".