Firmato dalla Regione l’accordo con i Comuni di Longobucco e Cropalati per il completamento della strada Sila-Mare. La soddisfazione del Pd

“La firma dell’accordo quadro tra la Regione Calabria e i comuni di Longobucco e Cropalati per il completamento della strada Longobucco - Mirto Crosia è un’ottima notizia”. Lo dichiarano il segretario del Pd Cosentino Luigi Guglielmelli e il segretario di Longobucco Massimo Madeo, che ringraziano l’assessore Musmanno e il presidente Oliverio per avviato le procedure per il completamento dell’opera.



“Proprio nei giorni scorsi presso la Federazione del PD si era svolta una riunione con una forte delegazione del PD longobucchese per affrontare la vicenda – continua la nota - La Federazione ha sempre posto la questione della strada Longobucco – Mirto Crosia tra le priorità infrastrutturali che da tempo aspetta la nostra terra per garantire sviluppo e benessere soprattutto nelle aree interne”.



“Per tale motivo ringraziamo il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, l’Assessore regionale Roberto Musmanno per quanto fatto e siamo sicuri che nei prossimi mesi si procederà speditamente per il completamento dell’opera”.