La concessione idroelettrica scade il 31 dicembre 2029. L'esponente di Forza Italia denuncia il sistema dei rilasci dagli invasi Arvo, Ampollino e Passante: «Città a secco, agricoltura penalizzata e Regione costretta a pagare per la propria acqua»

Il 31 dicembre 2029 potrebbe diventare una data spartiacque per il futuro delle risorse idriche calabresi. È il giorno in cui scadrà la concessione per lo sfruttamento idroelettrico degli invasi silani e, secondo Antonello Talerico, componente della segreteria regionale di Forza Italia, la Regione non può permettersi di arrivare a quell'appuntamento senza una strategia chiara. In gioco c'è il governo dell'acqua custodita nei laghi Arvo, Ampollino e Passante: oltre 170 milioni di metri cubi, una delle principali riserve idriche della Calabria.

La questione, nella denuncia politica di Talerico, è soprattutto una: chi decide quando e quanta acqua deve scendere a valle? Da decenni, sostiene, le esigenze della produzione idroelettrica avrebbero finito per prevalere su quelle dei cittadini, dell'agricoltura e delle imprese. Oggi la gestione delle centrali è in capo ad A2A, subentrata nel 2009 e titolare di dieci impianti per una potenza complessiva di circa 563 megawatt. La scadenza della concessione apre dunque una partita che potrebbe ridisegnare gli equilibri per i prossimi vent'anni.

La partita del 2029 e il rischio di un nuovo rinnovo

Il timore espresso da Talerico riguarda l'ipotesi di una riassegnazione delle concessioni agli attuali gestori in cambio di un piano di investimenti, la cosiddetta «quarta via» attualmente al centro del confronto nazionale. L'esponente azzurro non contesta la necessità di nuovi investimenti, ma avverte che un rinnovo senza regole nuove rischierebbe di prolungare fino a metà secolo il modello attuale.

Il tema è tornato d'attualità anche dopo la presentazione, l'11 novembre, delle opportunità di investimento in Calabria nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, alla presenza di rappresentanti istituzionali e grandi gruppi industriali. Tra i relatori figurava l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, che a settembre aveva definito il 2029 una scadenza «troppo tardi» per le concessioni idroelettriche. Per Talerico, il rischio è che la discussione sugli investimenti finisca per mettere in secondo piano la questione decisiva: la priorità nell'utilizzo dell'acqua pubblica.

Da Crotone ai campi: le emergenze legate ai rilasci

La denuncia richiama episodi che, negli ultimi anni, hanno alimentato il confronto sulla gestione degli invasi. Il 24 ottobre 2022 il Dipartimento Ambiente della Regione comunicò ad A2A, alla Prefettura e ai sindaci che per Crotone e Rocca di Neto restavano riserve potabili sufficienti per appena 21 giorni. Nei laghi Arvo e Ampollino i volumi disponibili erano ridotti e in larga parte vincolati come riserva per la rete elettrica nazionale. La Regione dovette quindi destinare il quantitativo residuo esclusivamente agli usi idropotabili.

Un'altra criticità si è verificata il 27 ottobre 2025, quando Sorical ha ridotto l'acqua grezza destinata al potabilizzatore del Neto a causa del basso livello della vasca di Calusia, alimentata dai rilasci di A2A. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, aveva definito la situazione «gravissima e inaccettabile». Talerico richiama anche la persistente emergenza idrica a Isola di Capo Rizzuto, dove l'acqua non è potabile in seguito all'ordinanza del 2 agosto 2023 e sulla cui filiera del servizio idrico la Procura di Crotone ha avviato un'indagine contro ignoti.

Il problema, secondo l'esponente di Forza Italia, non riguarda soltanto gli usi civili. Nel giugno 2021 il Consorzio di bonifica di Catanzaro denunciò che il lago Passante era pieno mentre la vasca sul Simeri, destinata a servire la fascia ionica, risultava vuota. Il Consorzio lamentava inoltre l'assenza di un calendario settimanale dei rilasci. Nell'agosto dello stesso anno la Regione intervenne con un provvedimento per imporre il rilascio di acqua a valle della centrale di Magisano.

Talerico richiama anche le stime pubblicate dalla stampa regionale secondo cui fino a 50 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, dopo essere stati utilizzati per la produzione elettrica, finirebbero in mare per l'assenza di adeguate vasche di accumulo a valle. Una dispersione che, nella sua ricostruzione, rende evidente la necessità di ripensare il sistema, collegando la produzione energetica alle esigenze del territorio.

«I calabresi pagano per avere la propria acqua»

Un altro nodo riguarda il costo dei rilasci. Talerico ricorda che già nel 2018 A2A avrebbe subordinato ulteriori forniture per l'agricoltura a una compensazione economica per la mancata produzione elettrica. Il meccanismo si fonderebbe su convenzioni storiche, a partire da quella del 5 novembre 1968 tra Cassa per il Mezzogiorno ed Enel, alla quale A2A è subentrata, e da quella del 1984 relativa all'asta del Neto.

Secondo quanto riferito da Talerico, la stessa Regione, rispondendo a un'interrogazione consiliare, avrebbe riconosciuto l'impossibilità di modificare unilateralmente le convenzioni. Nella risposta sarebbe emersa anche una discrepanza tra i volumi d'acqua effettivamente presenti negli invasi nell'ottobre 2022 e quelli comunicati dal concessionario. Un elemento che, per l'esponente azzurro, rafforza la necessità di un sistema pubblico e trasparente di rilevazione dei livelli e dei rilasci.

La questione, aggiunge, non riguarda esclusivamente A2A. Nel marzo 2025 Coldiretti aveva denunciato danni nella media Valle del Crati per rilasci insufficienti da parte di Enel, chiedendo alla Regione di tutelare maggiormente le esigenze delle imprese agricole rispetto a quelle dei grandi operatori energetici.

Dai laghi silani ai rifiuti e alla depurazione

Talerico inserisce la vicenda degli invasi in una riflessione più ampia sulla presenza dei grandi gruppi industriali in Calabria. A2A, ricorda, ha acquisito nel dicembre 2021 il polo dei rifiuti industriali di Crotone e nel 2025 ha firmato l'acquisto di circa il 70% di Novito Acque, società attiva nella gestione di depuratori e reti fognarie in sette Comuni della Locride.

Una crescita che, nella lettura politica dell'esponente di Forza Italia, rende ancora più urgente definire le condizioni alle quali i grandi operatori possono gestire servizi e risorse strategiche. Nel caso del polo di Crotone, Talerico richiama anche la contaminazione della falda emersa dall'analisi di rischio depositata dalla stessa società. Il punto, precisa, non è impedire gli investimenti, ma garantire che i benefici economici e industriali siano accompagnati da un ritorno concreto per il territorio.

Le proposte: bilancio idrico pubblico e nuove regole

Per Talerico gli strumenti normativi per intervenire esistono già. La legge regionale 23 aprile 2021, numero 5, prevede che la Giunta valuti il preminente interesse pubblico di usi delle acque diversi da quello idroelettrico e consente di imporre la cessione delle risorse invasate nelle situazioni di crisi idrica. La stessa norma stabilisce obblighi di fornitura gratuita di energia da parte dei concessionari. Il decreto legislativo 152 del 2006, agli articoli 144 e 167, disciplina invece la priorità degli usi della risorsa e la tutela delle esigenze agricole nei periodi di siccità, dopo il consumo umano.

Da qui la richiesta di aprire subito una fase di lavoro, coinvolgendo tecnici indipendenti, ingegneri idraulici, economisti dell'energia, esperti del mercato elettrico e giuristi. Talerico propone inoltre un tavolo permanente con Comuni, consorzi di bonifica, Sorical e organizzazioni agricole.

Le priorità indicate sono quattro: riconoscere il preminente interesse pubblico sugli invasi silani prima di qualsiasi gara o rinnovo; rendere pubblico un bilancio idrico con livelli e rilasci consultabili; imporre la realizzazione di vasche di accumulo a valle come condizione per le nuove concessioni; superare il sistema degli indennizzi per l'acqua destinata agli usi che la legge già tutela.

L'appello è rivolto anche ai partiti della maggioranza regionale, a cominciare da Forza Italia. La scadenza del 2029, avverte Talerico, non può essere affrontata come una semplice procedura amministrativa. «Gli investimenti sono benvenuti», è il messaggio conclusivo, ma la gestione dell'acqua deve tornare a rispondere alle priorità della Calabria. «Dal 2030 il rubinetto della Sila deve aprirlo e chiuderlo la Calabria, non chi deve fare profitto con la nostra acqua».