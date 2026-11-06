Pratiche (politiche) peccaminose, salti della quaglia e riposizionamenti si moltiplicano. Mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Questo e molto altro questa sera nel talk di LaC Tv condotto da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
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Il tradimento è senza dubbio la consuetudine peccaminosa più diffusa nel Palazzo. Tra salti della quaglia e riposizionamenti da un partito all’altro o verso alleanze di inedito conio. Nei frangenti preelettorali gli “adulteri” si moltiplicano, in nome degli appetiti da soddisfare per i transfughi di turno. C’è poi chi chiede garanzie a terzi circa la lealtà di eventuali soci di coalizione, non propriamente affidabili (leggi Renzi).
In tutto ciò, se c’è un patto che si infrange, in tal senso, è quello con i cittadini. Cornuti e mazziati. Questo e molto altro finirà nel calderone infernale di Perfidia, il talk di LaC Tv in onda alle 21,30. Questo il parterre degli ospiti di Antonella Grippo: Alessandro Onorato (Progetto Civico Italia), Raffaella Paita (Italia Viva), Maurizio Gasparri (Forza Italia), Domenico Giannetta (Futuro Nazionale), Emanuele Ioná (Forza Italia), Ernesto Alecci (PD), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo).