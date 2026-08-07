«I dati sul traffico aereo di luglio 2026 fotografano una realtà chiarissima ma profondamente ingiusta: l'aeroporto di Crotone vanta il tasso di riempimento aerei (load factor) più alto della Calabria, toccando l'89,1%, ma resta sostanzialmente bloccato nei volumi complessivi a causa della totale mancanza di una strategia di potenziamento delle infrastrutture e delle rotte». Così in una nota la consigliera regionale Elisabetta Barbuto.

«Gli aerei che atterrano e partono da Crotone - sottolinea - viaggiano stracolmi nonostante i prezzi delle compagnie siano più alti rispetto agli altri scali calabresi. Questo dimostra che la fame di mobilità del nostro territorio e la richiesta di collegamenti da e per la fascia ionica sono altissime. Nonostante questo, mentre lo scalo di Lamezia registra una crescita a due cifre e la rete regionale festeggia il record di passeggeri internazionali, Crotone resta al palo (-0,4%). Non è un caso: è la conseguenza diretta di una gestione che limita l'offerta e priva il nostro scalo degli investimenti necessari per crescere».

«Il nodo centrale - secondo Barbuto - riguarda le risorse infrastrutturali destinate e mai utilizzate per lo scalo pitagorico. Nel 2022, attraverso i Contratti istituzionali di sviluppo (Cis volare), venivano promessi investimenti imponenti per la nuova aerostazione e l'ammodernamento delle infrastrutture di Crotone. Oggi apprendiamo con sconcerto che ben 36 milioni di euro, originariamente previsti per lo sviluppo del nostro aeroporto, sarebbero stati stornati e dirottati verso altri scali della regione. A cosa servono le passerelle istituzionali e le rassicurazioni di facciata se poi, nei fatti, le risorse destinate alla fascia ionica spariscono dal bilancio per finanziare altrove il sistema aeroportuale? Crotone non può continuare a essere la 'Cenerentola' della Calabria, lasciata a fare da cuscinetto finanziario per le esigenze di altri territori».

Quindi Barbuto annuncia un’interrogazione al presidente Occhiuto: «La Regione Calabria e Sacal devono spiegare formalmente che fine abbiano fatto i fondi del Cis volare destinati a Crotone, a che punto sia il progetto della nuova aerostazione e come intendano risarcire un territorio che continua a registrare aerei pieni ma a cui viene sistematicamente negato il diritto di volare di più e meglio. Non faremo sconti a nessuno».