Tavernise e i portavoce M5S commentano la scelta dell’ex collega di partito: «Votava con il centrodestra, non sentiremo la sua mancanza»

«Apprendiamo dai giornali che il consigliere regionale Francesco Afflitto ha deciso di abbandonare il Movimento 5 Stelle per abbracciare il Gruppo Misto, confermando un percorso già tracciato da tempo. Negli ultimi anni, Afflitto ha dimostrato una costante incompatibilità con i nostri principi, votando sistematicamente con il centrodestra e disinteressandosi delle istanze dei cittadini e degli iscritti. Il suo ruolo istituzionale è stato inoperoso e la sua assenza dalla vita politica del Movimento evidente. La sua scelta, lungi dall'essere una sorpresa, ci libera da un peso».

Lo scrivono il capogruppo regionale Davide Tavernise, e tutti i portavoce e coordinatori calabresi del Movimento 5 Stelle che aggiungono: «Ora possiamo concentrarci sul nostro lavoro, senza dover giustificare comportamenti incoerenti. Non intendiamo cadere in sterili provocazioni. Possiamo però confermare che il Movimento 5 Stelle in Calabria resta unito e determinato a servire i cittadini, con trasparenza e onestà».