Dopo l'interrogazione presentata nelle scorse settimane, la giunta ha deciso di stanziare altri 400mila euro per garantire continuità alla misura prevista dalla legge regionale 35 del 2015
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Il Capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, esprimendo soddisfazione per il risultato politico e raggiunto sul tema delle agevolazioni del Trasporto Pubblico Locale a favore di Forze dell'Ordine, Forze Armate e Vigili del Fuoco, una misura sulla quale il M5S ha lavorato con determinazione negli ultimi mesi.
Nelle scorse settimane, infatti, il capogruppo aveva presentato un'interrogazione, dopo aver avviato un confronto con il Dipartimento Trasporti e gli uffici competenti, per chiedere chiarezza sui motivi della discontinuità della misura e sulle risorse necessarie a garantirla per tutto l'anno.
«Questo risultato non nasce per caso. Abbiamo sollevato il problema quando il rischio era che l'agevolazione restasse una misura incerta e intermittente, abbiamo chiesto trasparenza e abbiamo indicato una strada precisa per arrivare a una soluzione concreta», dichiara Scutellà.
In seguito all'interrogazione della pentastellata, la giunta regionale ha deciso di stanziare ulteriori 400mila euro al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria a quanto previsto dalla legge regionale n. 35/2015.
«Oggi rivendichiamo con soddisfazione il fatto che quella strada sia stata recepita e che si vada nella direzione che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto fin dall'inizio», scrive la Scutellà.
Il capogruppo sottolinea di aver firmato e condiviso gli emendamenti che vanno nella direzione di rendere stabile e continuativa l'agevolazione prevista dalla legge regionale 35/2015. «È un risultato importante che rivendichiamo con forza: chi indossa una divisa merita certezze, non agevolazioni a intermittenza - aggiunge Scutellà – Il nostro impegno non si ferma qui. Continueremo a vigilare affinché la misura diventi definitivamente strutturale, adeguatamente finanziata e garantita per tutti i mesi dell'anno».