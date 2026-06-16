Il Capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, esprimendo soddisfazione per il risultato politico e raggiunto sul tema delle agevolazioni del Trasporto Pubblico Locale a favore di Forze dell'Ordine, Forze Armate e Vigili del Fuoco, una misura sulla quale il M5S ha lavorato con determinazione negli ultimi mesi.

Nelle scorse settimane, infatti, il capogruppo aveva presentato un'interrogazione, dopo aver avviato un confronto con il Dipartimento Trasporti e gli uffici competenti, per chiedere chiarezza sui motivi della discontinuità della misura e sulle risorse necessarie a garantirla per tutto l'anno.

«Questo risultato non nasce per caso. Abbiamo sollevato il problema quando il rischio era che l'agevolazione restasse una misura incerta e intermittente, abbiamo chiesto trasparenza e abbiamo indicato una strada precisa per arrivare a una soluzione concreta», dichiara Scutellà.

In seguito all'interrogazione della pentastellata, la giunta regionale ha deciso di stanziare ulteriori 400mila euro al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria a quanto previsto dalla legge regionale n. 35/2015.

«Oggi rivendichiamo con soddisfazione il fatto che quella strada sia stata recepita e che si vada nella direzione che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto fin dall'inizio», scrive la Scutellà.