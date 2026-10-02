Il senatore di Fratelli d’Italia difende l’operato dell’esecutivo e invita a non strumentalizzare il malcontento: «Si può chiedere di più, ma dire che non sia stato fatto nulla significa ignorare i fatti. Il Pd, forse, non vuole riconoscerli»

«Il dolore di un padre che piange per le difficoltà della propria impresa non può diventare una clava politica da usare contro il Governo». È da qui che parte la replica del senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso a Nicola Irto, intervenuto sulla protesta degli imprenditori contro il caro carburanti.

«Davanti alla disperazione di chi lavora e non riesce più a sostenere i costi nessuno può restare indifferente» - è il ragionamento di Orsomarso -. Ma trasformare quella protesta nell'ennesima accusa a un Governo “fermo” significa, secondo il senatore, raccontare solo una parte della realtà. Il Governo Meloni, infatti, sul caro carburanti è intervenuto con provvedimenti e misure di sostegno. Si può discutere se siano sufficienti, si può chiedere di più, ma sostenere che non sia stato fatto nulla è un'altra cosa».

E qui arriva la stoccata a Irto: «Le risposte il Governo le sta dando. Forse, il problema è che qualcuno non vuole leggerle» - tuona Orsomarso. Per il senatore di FdI la protesta va ascoltata, non strumentalizzata. Perché dietro quelle barricate ci sono imprese, lavoratori e famiglie che chiedono soluzioni concrete, non l'ennesima gara a chi urla più forte contro Palazzo Chigi.

Poi, sul fronte delle categorie produttive c’è stata anche la spinta del ministro Francesco Lollobrigida, che ha portato con forza sul tavolo del Governo le esigenze del mondo agricolo e delle imprese, chiedendo interventi concreti contro l’aumento dei costi.

E Orsomarso chiude il cerchio: «Si può chiedere di più, ma dire che il Governo sta fermo significa ignorare i fatti». La partita politica, dunque, resta aperta. Ma una cosa è certa: per Fratelli d'Italia il Governo non è rimasto a guardare.