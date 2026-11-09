Il ministro dell'Agricoltura annuncia la destinazione della maggior parte delle risorse al Mezzogiorno, dove in alcune aree ha chiuso oltre il 40% delle aziende agricole. Tra le priorità innovazione, tutela del reddito e concorrenza equa con i Paesi extraeuropei

L'80% dei fondi previsti da ColtivaItalia sarà destinato al Mezzogiorno, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento delle campagne, sostenere le imprese agricole e rilanciare un settore che negli ultimi decenni ha subito una profonda crisi. Ad annunciarlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto a UnoMattina, nel corso di un'intervista con Massimiliano Ossini.

«L'abbandono delle campagne specie quelle che avevano minore redditività è stato molto forte bisogna garantire il reddito agli agricoltori e per farlo bisogna innovare, investire sulla ricerca, sulle regole e i controlli che mettono in condizioni i nostri imprenditori agricoli, che hanno dei costi di produzione più alta, di non dover soccombere rispetto a importazioni da paesi terzi che non rispettano le stesse regole che hanno i nostri imprenditori».

Il ministro ha quindi confermato che «l'80% dei fondi andranno al Sud», sottolineando la necessità di intervenire soprattutto nelle aree maggiormente colpite dalla progressiva scomparsa delle attività agricole.

«Rispetto a una grande crisi che negli ultimi trent'anni ha colpito l'agricoltura, oltre il 30% delle aziende agricole sono state chiuse in Europa, in Italia in alcune zone del Sud abbiamo superato il 40%. In questi anni abbiamo invertito la tendenza, ma non è sufficiente».

La strategia del Governo punta dunque a rafforzare la competitività delle imprese, favorendo investimenti e innovazione, ma anche a garantire condizioni di concorrenza più equilibrate rispetto ai prodotti importati da Paesi che non applicano gli stessi standard richiesti agli agricoltori italiani.

Lollobrigida ha infine richiamato i risultati raggiunti dall'agricoltura nazionale, evidenziando il peso economico del comparto e la crescita delle esportazioni agroalimentari.

«Questo quadro ci permetterà di avere un'agricoltura resiliente che in Italia già tocca dei record, perché oggi siamo la prima agricoltura per valore aggiunto dal 2024. Un record straordinario che si abbina al record di export nell'agroalimentare, che è di 72,6 miliardi».

Risultati che, secondo il ministro, non devono però far abbassare l'attenzione sulle difficoltà delle aziende agricole, soprattutto nelle aree più fragili del Paese.

«Oggi l'Italia è leader ma non basta. Dobbiamo dare riscontro al mondo agricolo. Dobbiamo garantire equità e reddito ai nostri agricoltori», ha concluso Lollobrigida.