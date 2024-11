Il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro è intervenuto a Catanzaro per presentare il nuovo gruppo comunale del partito di Berlusconi. Ne faranno parte Marco Polimeni (coordinatore provinciale e segretario in pectore), Alessandra Lobello, con lui in Consiglio comunale; i nuovi consiglieri che entrano sono Sergio Costanzo e Luigi Levato.

Nella sala giunta della Provincia hanno voluto presenziare anche il capogruppo in consiglio regionale Michele Comito, il consigliere provinciale Francesco Trunzo e l'ex consigliera regionale Valeria Fedele. Sabato mattina il Congresso provinciale a mozione unitaria.