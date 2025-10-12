«In queste ore decine di ambulanze con pazienti dentro in codice a rischio stanno fuori dall'Annunziata e i giannizzeri del governatore Occhiuto non trovano di meglio che appiccare il falso fuoco della guerra di campanile, nuovo ospedale a Rende o a Cosenza. Sono armi infantili di distrazione di massa, tese a nascondere il più colossale dei fallimenti: quello della Cittadella alle prese con la salute dei calabresi».

Così, in una nota, il segretario regionale del Psi Luigi Incarnato.

«Il cerchio magico del rieletto dimissionario autoricandidato sui social Occhiuto non è pago dello spietato clientelismo andato in scena in campagna elettorale tra le corsie di ospedale e i sotterranei delle Asp - continua Incarnato -. Tutte pratiche che verranno fuori al momento opportuno. Ora ci si imbatte pure nella falsa polemica tra nuovo ospedale a Rende o a Cosenza che serve solo a distrarre i cittadini dalla vera questione. E cioè che la gente è senza cure, muore, abbandonata. Perché Occhiuto ha fallito - conclude Incarnato -. I cosentini vogliono un ospedale civile degno di questo nome, accogliente e a dimensione umana. Il resto appartiene alla solita propaganda virtuale di un centrodestra che ha appena rivinto ma che non mostra una lunga vita».