Si svolgeranno a fine maggio le elezioni amministrative di questo 2025 che coinvolgeranno 126 comuni italiani appartenenti a regioni a statuto ordinario a alla Sicilia. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date delle comunali che si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio per il primo turno. Gli eventuali ballottaggi nei territori con più di 15mila abitanti si svolgeranno, invece, domenica 8 e lunedì 9 giugno. I seggi resteranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

In provincia di Catanzaro la sfida più attesa è quella di Lamezia Terme, unica città in cui si voterà a doppio turno. Oltre alla città della Piana vanno alle urne Badolato, Cropani, Jacurso, Maida e Petronà.

In provincia di Cosenza saranno 5 i comuni al voto, dove i cittadini saranno sono ad eleggere in maniera diretta il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Nel vasto territorio bruzio il Comune più importante che rinnoverà il proprio consiglio è Rende, molto importanti anche elezioni a Cassano all’Ionio, Paola, Scalea e Cetraro. Di questi, soltanto a Cassano si apriranno le urne per scadenza naturale della consiliatura. Rende è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, mentre nei tre Municipi tirrenici i sindaci non hanno retto agli scossoni politici e hanno perso la maggioranza nel pubblico consesso. Il ballottaggio, inoltre, è previsto soltanto a Rende e Cassano all’Jonio qualora un candidato a sindaco non venga eletto al primo turno.

Nel Crotonese il comune più popoloso chiamato a rinnovare sindaco e Consiglio comunale è Isola Capo Rizzuto (dove è previsto il doppio turno). Si vota anche a Casabona e Melissa.

Nella Città metropolitana di Reggio Calabria andranno al voto i cittadini di Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo, San Lorenzo e Scilla.

In provincia di Vibo Valentia si rinnoverà il Consiglio comunale solo nel piccolo comune di Spadola.

Amministrative 2025, scadenze e orari per la presentazione delle liste elettorali

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, con eventuale ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno, il Ministero dell’Interno ha definito il calendario operativo e le istruzioni per i Comuni interessati. Uno degli aspetti centrali dell’organizzazione riguarda la presentazione delle liste elettorali, fase cruciale per la partecipazione alle votazioni. Attraverso una nota inviata dalla Prefettura di Cosenza ai Comuni coinvolti e alle sottocommissioni elettorali circondariali, sono stati specificati termini e modalità operative per garantire la corretta gestione delle attività preliminari al voto, in particolare quelle relative alla raccolta delle firme e alla consegna delle liste dei candidati. Per consentire la presentazione delle liste elettorali e il rilascio tempestivo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, gli uffici comunali saranno aperti con orario prolungato nelle seguenti giornate:

- Venerdì 25 aprile: dalle ore 8:00 alle 20:00

- Sabato 26 aprile: dalle ore 8:00 alle 12:00