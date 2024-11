Durante la conferenza stampa, l’ormai ex candidato a sindaco ha confermato il suo ritiro dalla campagna elettorale

Esce di scena dalla campagna elettorale catanzarese ma non senza amarezza Antonio De Marco, ormai ex candidato sindaco del polo di centro. L'aggregazione si è infatti disciolta qualche ora prima dell'uscita ufficiale del dirigente regionale in veste di sindaco per l'area di centro.

Oggi si è svolta la conferenza stampa durante la quale De Marco ha chiarito di non essere più disponibile ad essere "candidato di pezzi singoli della coalizione". Ha quindi confermato il suo ritiro dalla campagna elettorale. De Marco ha precisato inoltre che la lista "Catanzaro Capoluogo" non sosterrà alcuna candidatura né forza politica attualmente in campo. Si è scagliato poi contro gli ispiratori dell'operazione (Udc) che ha condotto in breve tempo allo sfaldamento della coalizione di centro accusandoli da un lato di aver favorito il rafforzamento del peso politico di Abramo e dall'altro di essere stati "manovrati" da "ambienti economici esterni".

In un caso come nell'altro lo spaccato che ne esce fuori a parere del dirigente regionale è quello desolante offerto da alcuni consiglieri comunali uscenti "titolari di pacchetti di voti personali legati a situazioni professionali o di quartiere o di famiglia disponibili a navigare da uno schieramento ad un altro con grande disinvoltura e senza problemi di collocazione politica ed ideale o culturale e che condizionano la vita politica e amministrativa della città".

Luana Costa