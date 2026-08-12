L’annuncio arrivato con una nota: Siderno2030, La Nostra Missione, Area Moderata Riformista per Siderno e Il Faro convergono sul consigliere comunale. Il confronto resta aperto al Partito Repubblicano e alle altre realtà cittadine

A Siderno comincia a prendere forma il quadro in vista delle elezioni amministrative del 2027. Quattro realtà civiche e politiche cittadine hanno annunciato la nascita di un nuovo progetto comune e individuato in Mimmo Sorace il candidato alla carica di sindaco.

A convergere sul suo nome sono Siderno2030, La Nostra Missione, Area Moderata Riformista per Siderno e Il Faro, gruppi provenienti da esperienze e sensibilità politiche differenti che hanno scelto di avviare un percorso unitario in vista della prossima tornata elettorale.

L'obiettivo dichiarato è costruire una proposta amministrativa capace di mettere al centro programmazione, servizi, opere pubbliche, decoro urbano e sviluppo della città, superando almeno nella fase di costruzione del progetto le tradizionali contrapposizioni tra gli schieramenti.

Siderno, ecco la coalizione che sosterrà Mimmo Sorace

La composizione del nuovo fronte è eterogenea. Siderno2030 rivendica una collocazione trasversale rispetto agli schieramenti nazionali, mentre La Nostra Missione è espressione del centrodestra sidernese. Area Moderata Riformista per Siderno raccoglie prevalentemente esponenti riconducibili a Forza Italia, mentre Il Faro nasce anch'esso su basi trasversali e vede al proprio interno anche storici rappresentanti della sinistra cittadina. Una convergenza che i promotori presentano non come una semplice sommatoria di sigle, ma come l'avvio di un percorso più ampio, aperto «alle competenze e alle energie disponibili a contribuire». Il confronto, spiegano, è già in corso anche con il Partito Repubblicano e resta aperto ad altre forze civiche e politiche interessate a condividere il progetto.

Sorace: dalla minoranza consiliare alla candidatura a sindaco

Per Mimmo Sorace la candidatura rappresenta la prosecuzione dell'attività politica e amministrativa già svolta a Siderno e, nell'attuale consiliatura, del lavoro portato avanti in Consiglio comunale. La scelta del suo nome, secondo quanto spiegato dai gruppi che sostengono il progetto, sarebbe maturata attraverso un confronto orientato a individuare una figura capace di tenere insieme esperienze differenti e costruire una proposta comune per la città.

Archiviata la prima fase politica, il prossimo passaggio sarà quello della definizione del programma elettorale e dell'apertura del confronto con la comunità sidernese. Tra i temi indicati come prioritari figurano la capacità di programmazione dell'ente, la qualità dei servizi, le opere pubbliche, il decoro urbano e la costruzione di una prospettiva di sviluppo che possa avere continuità nel tempo.

«Siderno ha bisogno di una nuova stagione. Questo percorso nasce per costruirla insieme», è il messaggio con cui Siderno2030, La Nostra Missione, Area Moderata Riformista per Siderno e Il Faro lanciano ufficialmente la candidatura di Sorace e aprono, di fatto, la corsa verso le amministrative del 2027.