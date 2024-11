Ieri incontro di coalizione a Cosenza tra Lucio Presta e i suoi sostenitori. Già formate 13 liste, a cui se ne dovrebbero aggiungere altre tre nelle prossime settimane.

Nel pomeriggio di venerdì 11 marzo, nella sede di Amo Cosenza, Lucio Presta, candidato a sindaco nelle prossime amministrative di Cosenza, ha incontrato tutti gli esponenti della coalizione di centro-sinistra che lo sosterranno. Si è trattato di una riunione organizzativa, durante la quale ciascun rappresentante ha provveduto ad indicare le sue liste di riferimento che, ad oggi, sono almeno tredici: Orgoglio Brutio, Obiettivo Cosenza, Amo Cosenza, già a sostegno di Presta e ancora PD, Prima Cosenza (Morrone), Oltre i colori (Giacomo Mancini), Adesso Cosenza e/o DP, PSI (Incarnato), Italia dei Valori, Italia del Meridione, Cosenza in Rete (PDE), Centro Democratico (On. Tabacci), Rivoluzione Cristiana (On. Rotondi). Alle liste ufficializzate, se ne andranno aggiungendo,nelle prossime settimane, almeno altre tre, attualmente ancora in fase di formazione e definizione, tra le quali quella di Giampaolo Chiappetta. La riunione, avvenuta all’insegna del confronto e dello scambio di idee, ha messo in luce una serie di aspetti nevralgici attorno ai quali ruoterà la campagna elettorale di Lucio Presta, che, ha annunciato di voler incontrare, subito dopo le festività pasquali, a cuore aperto, la città.