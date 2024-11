Carlo Guccione sarà il candidato a sindaco di Cosenza per l'Alleanza Civica, al posto del rinunciatario Lucio Presta

COSENZA - L'investitura sarà ufficializzata con ogni probabilità dallo stesso Matteo Renzi che sarà a Reggio Calabria per inaugurare il Museo dei Bronzi di Riace e per sottoscrivere il Patto per la Calabria. La convergenza sul nome di Guccione è stata unanime da parte delle forze della coalizione presenti alla riunione ospitata nella sede del Pd del capoluogo bruzio. Secondo alcune indiscrezioni su Guccione potrebbe arrivare anche il placet del Nuovo Centro Destra, pronto a sciogliere il sodalizio con il Pse di Enzo Paolini. Si profilerebbe così a Cosenza lo stesso accordo che lega gli alfaniani all'esecutivo nazionale. Un'intesa tra Pd ed Ncd in questa fase potrebbe anche essere propedeutica all'ingresso del partito retto in Calabria dal sottosegretario Antonio Gentile, nel governo regionale di Mario Oliverio. I rappresentanti dell'Alleanza Civica torneranno a riunirsi domani, sabato 30 aprile, alle ore 10.